River tiene el activo más valioso del siglo y no lo monetiza

River Plate lidera la asistencia mundial con más de 1,3 millones de espectadores, pero clubes europeos con estadios más chicos multiplican por diez sus ingresos.

Si River puede llenar un estadio de 85.000 personas decenas de veces al año en Argentina, ¿por qué no puede tener 10 millones de socios digitales globales?

Más de 1,3 millones de espectadores. Un promedio de 85.018 personas por partido. Tres años consecutivos como el club más convocante del planeta, superando a Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United y toda la élite europea. River Plate ha demostrado que posee algo que el dinero no puede comprar: una conexión emocional masiva, sostenida y verificable con su gente.

La ampliación del Monumental fue, sin dudas, un acierto estratégico innegable. Convertir el estadio en el más grande de Sudamérica y llenarlo sistemáticamente demuestra capacidad de gestión y planificación institucional. Pero llenar butacas no es lo mismo que capturar valor. Mientras River celebra cifras de asistencia récord, clubes europeos con estadios más pequeños generan ingresos anuales que multiplican por diez los de Núñez.

El deporte global se cuenta a través de historias, grandes personalidades, streaming y redes sociales. La Fórmula 1 revolucionó su alcance con “Drive to Survive”. El Manchester City invirtió en contenido premium. Así, el modelo Netflix es construcción de marca, engagement global y monetización de propiedad intelectual.

River tiene la materia prima que Hollywood pagaría millones por inventar: pasión popular, clásicos que paralizan un país, copas internacionales épicas, una cantera que produce cracks y una hinchada que genera atmósferas inigualables. Una serie documental de 8-10 episodios por temporada, producida con estándares internacionales, acceso total a vestuarios, concentraciones y decisiones dirigenciales generaría un posicionamiento global impresionante.

Socios digitales con derechos diferenciados:

Si River puede llenar un estadio de 85.000 personas decenas de veces al año en Argentina, ¿por qué no puede tener 10 millones de socios digitales globales? La tecnología permite crear categorías de membresía internacional con beneficios escalonados: acceso a contenido exclusivo, NFTs de momentos históricos, merchandise prioritario, meet & greets virtuales con leyendas, descuentos en experiencias presenciales.

El modelo de suscripción digital podría generar flujos recurrentes de ingresos completamente nuevos. A 5-10 dólares mensuales por socio digital, un millón de suscriptores globales representa 60-120 millones de dólares anuales. Ingresos que no dependen del mercado de pases ni de premios deportivos.

Partnerships estratégicos con retención de upside

El modelo de multi-club ownership que City Football Group perfeccionó durante la última década no es ciencia ficción: es ventaja competitiva sistematizable. River podría replicarlo aprovechando lo que ya posee: marca global reconocible, metodología formativa demostrada, y producción de talento a escala industrial.

La propuesta no es abrir “franquicias River” sino estructurar joint ventures con participación accionaria significativa en clubes de mercados donde las regulaciones permiten inversión externa y las ligas ofrecen retornos que Argentina no puede garantizar. Un club en la MLS daría acceso al mercado norteamericano con sponsors corporativos dispuestos a pagar cifras impensables en Buenos Aires. Una participación en la Saudi Pro League permitiría capturar parte del flujo masivo de capital que el gobierno saudí está inyectando en deportes. Asia presenta oportunidades similares en mercados como India o Vietnam, donde el fútbol crece exponencialmente y la demanda por expertise sudamericana es real.

Convertir decibeles en dólares

La asistencia récord de 2025 debe operar como puerto de partida, no de llegada. River llena el estadio más grande de Sudamérica en cada partido. Eso es soft power, es industria cultural, es marca país. En un mundo donde la atención es el nuevo petróleo, Núñez tiene pozos que otros clubes sólo pueden soñar.

Presidente de la Fundación Internacional Bases y CEO de Somos Innovación.