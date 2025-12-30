River sorprendió y realizó una oferta formal Matías Viña, jugador del Flamengo + Seguir en









La dirigiencia del club de Núñez sigue buscando refuerzos para Marcelo Gallardo de cara a 2026 y ahora sorprendió con una oferta formal por un campeón de la Copa Libertadores.

River busca desesperadamente reforzar el puesto de lateral izquierdo y antes las negativas por Julio Soler y Román Vega, el conjunto "millonario" sondeó la situación de Matías Viña, reciente campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y dos veces con Palmeiras.

El marcador de punta uruguayo de 28 años es uno de los objetivos de Marcelo Gallardo, entrenador de los de Núñez, para la próxima temporada como reemplazante de Milton Casco y competidor directo de Marcos Acuña.

Además de Soler y Vega, la dirigencia riverplatense realizó averiguaciones por Alexandro Bernabei (del Internacional de Brasil) y Elías Báez (con presente en San Lorenzo). Sin embargo, también inició gestiones por el defensor "charrúa", quien el último tiempo perdió terreno en las consideraciones de Filipe Luis, DT del Flamengo.

image Matías Viña En principio, River hizo un primer acercamiento a préstamo por un año con opción de compra, pero todo parecería indicar que el cuadro brasileño no estaría dispuesto a desprenderse de su jugador en esas condiciones.

No obstante, la intención del jugador surgido en Nacional sería la de abandonar la institución "carioca" luego de solo disputar 10 partidos en 2025 por lo que una presión por parte del entorno del futbolista podría facilitar su salida.

El tricampeón de la Copa Libertadores en la actualidad se encuentra por detrás de Alex Sandro y Ayrton Lucas en las preferencias del director técnico y, si bien desde la CD de Flamengo no planean dejarlo ir tan fácilmente, una oferta adecuada podría cambiar la opinión de los directivos rojinegros. Milton Casco dejó a River tras más de 10 años, por pedido del “Muñeco”, y únicamente cuentan con Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, como jugador natural en dicho sector del campo. Ante esto, la dirigencia del “Millonario” buscará insistentemente por un lateral izquierdo que pueda pelear el puesto con el ex Racing o ser un reemplazante en caso de lesión o suspensión.