La rutina de ejercicios que tenés que comenzar ahora para un envejecimiento saludable

Un estilo de vida fitness puede ayudar a un bienestar prolongado y evitar deterioro físico y mental temprano.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de empezar con una rutina de ejercicios. Imagen: Freepik

El entrenamiento regular es una de las mejores opciones para proyectar un envejecimiento saludable, ya que contribuye a mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía en la tercera edad. Integrar la actividad física en la rutina semanal no solo mejora la condición física general, sino que apoya la salud cognitiva, metabólica y emocional con el paso del tiempo.

Especialistas en longevidad destacan que ejercitarse de manera constante a partir de los 50 años es clave para prevenir la pérdida de masa muscular y las limitaciones funcionales que aparecen con la edad. Incorporar ejercicios de fuerza adaptados a las capacidades individuales permite conservar independencia y calidad de vida a medida que se envejece.

Entrenamiento El entrenamiento de fuerza es fundamental para no perder autonomía e independencia en las tareas cotidianas. Imagen: Freepik La importancia de los ejercicios de fuerza para un envejecimiento saludable Aunque el ejercicio cardiovascular es beneficioso para la salud del corazón y la resistencia, los ejercicios de fuerza cumplen un rol particularmente crucial en el envejecimiento. Este tipo de entrenamiento ayuda a preservar y desarrollar masa muscular, fortificar huesos y mejorar el equilibrio, factores que reducen significativamente el riesgo de caídas y fracturas en edades avanzadas.

Sin un enfoque específico en la fuerza, la pérdida natural de músculo y densidad ósea se acelera con los años, lo que puede limitar la capacidad de realizar actividades cotidianas básicas como levantarse de una silla o cargar objetos livianos. Por eso, combinar fuerza con trabajo cardiovascular y movilidad es la manera más completa de preparar el cuerpo para las exigencias físicas del futuro.

La sencilla rutina recomendada por los expertos Los especialistas recomiendan comenzar con movimientos básicos de fortalecimiento que pueden adaptarse al nivel de cada persona y realizarse incluso en casa, sin equipamiento sofisticado. Iniciar con sentadillas o el gesto de sentarse y levantarse repetidamente desde una silla ayuda a fortalecer piernas y glúteos, fundamentales para la estabilidad y la movilidad diaria.

A continuación, integrar ejercicios como peso muerto con la espalda recta para reforzar la cadena posterior, flexiones adaptadas según la capacidad individual y un trabajo básico de core mediante planchas contribuye a mejorar la fuerza general. Añadir movimientos de levantamiento por encima de la cabeza, como press militar con mancuernas o botellas de agua, completa una rutina equilibrada que, practicada dos o tres veces por semana, puede marcar una diferencia significativa en la independencia y bienestar a largo plazo.

