Un remero olímpico que votó a Javier Milei, ahora critica la gestión deportiva

Incluso, debido a esto, el remero olímpico se manifestó en redes sociales y lanzó fuertes críticas: "Así está el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo".

tuit ariel suarez.jpg El mensaje de Ariel Suárez contra Javier Milei Gentileza X @suarezrow

Al día siguiente, escribió: “Comprendo que no hay Plata @JMilei. Pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”.

El apoyo de Ariel Suárez a Javier Milei

El día que Javier Milei asumió la presidencia, el remero olímpico había utilizado su cuenta de X para enviar un contundente mensaje: "Tantas verdades que no queríamos escuchar por lo mal que nos dejaron. Tantas verdades que nos duelen pero más duelen las mentiras".

Al mensaje lo acompañó con una foto del primer discurso del presidente y agregó: "Gracias Javier Milei por no mentirnos".