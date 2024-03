Un streamer estadounidense se compró un Lamborghini y lo pintó con la imagen de Cristiano Ronaldo

LASMBORGHINI.webp El Lamborghini Huracán, un deportivo de lujo que el streamer IShowSpeed se compró y lo pintó con imágenes de Cristiano Ronaldo y los colores de Portugal por admiración al jugador. IShowSpeed

Deportivo de lujo

Lo más llamativo es que no se trata de un coche cualquiera, sino de un Lamborghini Huracán, un deportivo de lujo que no cualquiera puede llegar a manejar. El precio al que se puede encontrar este modelo varía en función del año de fabricación, pero no sería inferior a los € 200.000 un precio bastante elevado.