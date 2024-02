El poder árabe convirtió a Cristiano Ronaldo en el atleta mejor pago de 2023

El potugués embolsó, en todo concepto, u$s 275 millones. Lionel Messi figura tercero, con u$s 130, detrás del golfista Jon Rahm, con u$s203 millones.

Pero cuando se trata de ganancias de los atletas, los jugadores de la NFL no pueden igualar a sus homólogos del fútbol mundial. Las estrellas del fútbol ocupan cuatro de los seis primeros puestos entre los atletas mejor pagados del planeta.

En tanto Lionel Messi se ubica tercera con u$s 130 millones, detrás del golfista español Jon Rahm, con u$s203 millones. Cuaerto se ubica el basquetbolista LeBron James (u$s125,7) y quinto el francés del PSG Kylian Mbappé (u$s125 millones), según las ganancias estimadas para 2023 hasta el 31 de diciembre.

Sportico se contactó con más de 40 personalidades familiarizadas con los contratos de los atletas dentro y fuera del campo, incluidos aquellos en equipos, ligas, agencias deportivas, firmas de promoción y consultorías para determinar los 100 mejor pagados en 2023 que estuvieron activos en algún momento durante el año. Incluye atletas de ocho deportes y 25 países, que ganaron aproximadamente 5.400 millones de dólares el año pasado. El total incluye 4.200 millones de dólares en salarios y premios, así como 1.200 millones de dólares de patrocinadores, recuerdos y, apariciones publicitarias.

Surgen dos temas principales: la influencia de la inversión deportiva de Arabia Saudita y la ausencia de mujeres entre los 100 primeros.

El poderío árabe

El dinero de Arabia Saudita fluye a través del top 100, y el país ve los deportes como una forma de diversificar su economía a través del plan Saudi Vision 2030 revelado en 2016 por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. El Fondo de Inversión Pública (PIF) es de más de u$s 700 mil millones.

Novak Djokovic (u$s44,9 millones, No. 46) y Carlos Alcaraz (u$s42,2 millones, No. 56) jugaron una exhibición saudí en diciembre que les valió a ambos tenistas honorarios de siete cifras por aparición. Ahora regresarán en octubre para otra lucrativa exposición. El boxeador Tyson Fury (u$s40 millones, No. 64) ganó una bolsa estimada de u$s32 millones por su victoria en octubre sobre Francis Ngannou en Arabia Saudita y está listo para recibir un pago mucho mayor allí por una pelea por el título en mayo contra Oleksandr Usyk.

Pero es en el fútbol y el golf donde los saudíes y el PIF han invertido más. Ronaldo fue el primer nombre de gran éxito en pasar a la Saudi Pro League cuando se unió a Al-Nassr en enero de 2023 en virtud de un acuerdo que paga aproximadamente u$s 215 millones al año.

Neymar (u$s121 millones) figura en el puesto, Nº 6, Karim Benzema (u$s78 millones) está 12º y Sadio Mané (u$s38 millones) se ubica en el puesto 70.

Las ganancias indicadas para todos estos jugadores se basan en una combinación de sus salarios de las temporadas 2022-23 y 2023-24.

LIV Golf, financiado por PIF, contrató a su primer grupo de jugadores en 2022, incluidos Brooks Koepka (u$s46,7 millones, Nº 39), Cameron Smith (u$s43,3 millones, Nª. 51) y Dustin Johnson (u$s35,7 millones, Nº.86), quienes recibieron bonificaciones por firmar de al menos u$s100 millones.

La mayoría de esos pagos se repartieron en 2022, pero algunas partes se pagaron en 2023. Las bonificaciones actuaron como un incentivo y ayudaron a compensar la pérdida de ingresos por patrocinio después de la medida.

Jon Rahm cambió de bando en la Guerra Fría del golf al dejar la PGA y pasar a LIV Golf después de un gran año en el campo que le generó u$s53 millones en premios, patrocinios y bonificaciones. Los informes sitúan su bono por firmar entre u$s 300 millones y u$s 600 millones, pero varias personas familiarizadas con los contratos de LIV fijaron el acuerdo en un número más bajo y estimaron que la mitad se pagó por adelantado. La agencia de Rahm, Sportfive, no hizo comentarios sobre el bono. El dinero del premio LIV también ha sido una ganancia inesperada para Talor Gooch (u$s40,2 millones, Nº. 61), quien terminó en la cima de la lista de ganancias de 2023 de la gira.

Las cuentas bancarias de los jugadores restantes del PGA Tour se beneficiaron de los nuevos eventos "elevados" del tour y de un aumento del 33% hasta 2023. Rory McIlroy (u$s77,4 millones), figura en el puesto Nº 13), Scottie Scheffler y Viktor Hovland (ambos u$s52,3 millones) están empatados en la posición Nº 27, ganando más de u$s30 millones cada uno en premios y bonificaciones de gira para el año, además de sus lucrativos acuerdos de marketing.

Solo hombres

Esta es el tercer ranking anual de Sportico sobre los atletas mejor pagados del mundo, pero la primera vez que solo los hombres pasan el corte. En la lista faltan los pilares Serena Williams, que se retiró en 2022, y Naomi Osaka, que no participó en la temporada de tenis de 2023 para dar a luz a su hija Shai.

Durante los 15 años anteriores, las estrellas del tenis Maria Sharapova y Li Na se ubicaron entre los atletas mejor pagados del mundo.