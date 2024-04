Un video viral da como sorpresivo mejor tercer jugador argentino de la historia a Julián Álvarez

La cuenta en inglés "Out of context Football" se centra en la opinión de 40 argentinos y ante la pregunta "¿Quiénes son los tres mejores futbolistas argentinos de la historia?". Primero fue Messi y segundo Maradona

Un video viral en X compartido por la cuenta en inglés "Out of context Football" ( 4,2 millones de seguidores) se centra en la opinión de 40 argentinos (hombres y mujeres) y ante la pregunta "¿Quiénes son los tres mejores futbolistas argentinos de la historia?", obvio que todos respondieron entre Madona y Messi .

"Asking people in Argentina to name their top 3 argentinian football players in history", comienza el video , que apenas tiene una duración de cuatro minutos y en el que aparecen un hincha de Gimnasia, un mozo, un remisero, un trabajador en la zona andina y una chica universitaria, entre otros.

Ángel Di María, Alfredo Di Stéfano, Mario Alberto Kempes, Gabriel Batistuta, Juan Román Riquelme y Emiliano "Dibu" Martinez, con algunos de los que aparecen en la elección.

JULIAN ALVAREZ X.webp Julián Álvarez, oriundo de Cachin, Córdoba, fue elegido el tercer mejr jugador argentino de la historia. X

¿Pero quién quedó en tercer lugar?. "They're never gonna believe who finished third" (Nunca van a creer quien terminó tercero) se escucha en el video vira. Y sí, es de no creer... El tercero fue nada más ni nada menos que Julián Álvarez, el oriundo de Cachín, Córdoba, de 24 años, surgido de River, campeón de la Copa Libertadores con el Millonario, y campeón de la Champions y del Mundial de Clubes con el Manchester City, y campeón del mundo con la selección argentina.

Hubo rarezas como la de una chica que puso a la altura de Maradona y Messi a Mauro Icardi y también hubo sorpresas como las ausencias de Daniel Passarella y Mario Kempes, ambos campeones mundiales con la selección argentina en 1978.

Las posiciones finales muestran que Messi sumó 37 votos, Maradona 34 y Julián llegó a 12. El resto, estuvo más lejos: Di María, Emiliao "Dibu" Martpinez y Riquelme, 6; Di Stéfano 5; Batistuta y Kempes, 3; Ricardo Enrique Bochini, 2; Juan Sebastián Verón, Mauro Icardi, Enzo Fernández y Carlos Tevez, 1.