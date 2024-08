Una nadadora se descompensó tras competir en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024

Tras lo ocurrido, un equipo de aproximadamente 8 asistentes se acercó inmediatamente para brindarle los primeros auxilios a la nadadora , antes de colocarla en una camilla y llevarla fuera de la plataforma de la piscina darle recibir atención médica más avanzada. El director de prensa la Defense Arena confirmó que la deportista estaba consciente al momento de retirarla, aunque todavía no se dieron más detalles sobre su estado actual de salud.

Tras una primera asistencia rápida, Potocka fue puesta en una camilla y llevada fuera de la plataforma para darle una atención más avanzada. Tras algunos minutos, la nadadora fue retirada del recinto consciente y con una máscara de oxígeno.

Potocka 3.jpg El tiempo de la nadadora no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda. Reuters

"Ella está consciente, pero estamos a la espera de más información médica", reportaron los organizadores a la AFP, quienes también afirmaron que la deportista continuaba siendo atendida. Por el momento, se desconocen más detalles sobre su estado de salud actual.

Juegos olímpicos 2024: la dolorosa caída de la gimnasta brasilera

El de Potocka no fue el primer momento tenso que se vivió en los Juegos Olímpicos de París 2024. El día jueves, la gimnasta brasileña Flavia Saraiva sufrió un accidente durante el calentamiento previo a la final de gimnasia artística por equipos.

ssstwitter.com_1722600197419.mp4 El momento del golpe de la gimnasta brasilera. Sport TV 2

Saraiva se encontraba practicando en las asimétricas del Palais Bercy cuando se cayó y se golpeó la ceja. El fuerte golpe dejó a la deportista desorientada y con sangre en el ojo: “no podía ver, sangraba. Dije, ‘chicos, ¿dónde estoy?", relató la brasilera tras lo ocurrido.

"Me puse la mano en la cara y me sangraba el ojo, no entendía nada”, continuó Saraiva sobre esos momentos de confusión. Luego de lo ocurrido - y ya recuperada - la deportista explicó que la sangre fue producto de un golpe de su rodilla con su ojo cuando tropezó.

"Cuando me di cuenta, estaba en el suelo, acostada con la rodilla en la cara. No es la primera vez que me pasa. Somos guerreras“, sentenció Saraiva.

Gimnasta brasilera (reuters).jpg A pesar de la herida, Saraiva pudo obtener la medalla de bronce. AP

Sin embargo, esto no detuvo a la deportista de lograr un hito histórico para Brasil. Tras lo ocurrido, el equipo brasileño, - integrado también por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira y Júlia Soares - logró una actuación memorable y alcanzó el tercer lugar, superando por estrecho margen a Inglaterra, y obteniéndo la medalla de bronce en esta prueba.