Gustavo Fernández y su ausencia del US Open: "Estoy decepcionado de que nos dejen afuera"

"Decepcionado enormemente de que el US Open nos deje afuera del torneo. No hubo consulta con los jugadores, ni de parte del torneo, ni de parte de la Federación Internacional (ITF Wheelchair). Otra muestra más de la falta de importancia y respeto que se tiene por lo que hacemos", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

El "Lobito", de 26 años y ganador de 17 títulos de la ITF, sostuvo: "Somos deportistas profesionales, y nosotros actuamos todos los días como tal. Aparte de eso, que todos sabemos lo complejo y demandante que es ser deportista profesional, luchamos día a día por el crecimiento del deporte. Esto es una cachetada muy grande a nosotros".

El deportista de Río Tercero agregó que "es molesto no ser tenido en cuenta de ningún modo, es mucha la impotencia de no tener ni voz ni peso de ninguna forma. Que nuestro futuro sea decidido por gente que no entiende lo que hacemos, es inaceptable".

No es la primera vez que "Gusti" tiene palabras de desencanto con el torneo neoyorquino. En 2018 manifestó públicamente su enojo ya que la organización no permitía que los competidores del tenis adaptado entrenen en el complejo hasta dos días antes. “A veces uno siente, por algunas actitudes, que no saben qué vamos a hacer. Yo le entrego mi vida entera al tenis”, le comentó en ese momento a Ámbito en una extensa nota.

El US Open, uno de los cuatro Grand Slam del año, fue confirmado para jugarse en Nueva York entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre próximos, sin público, sin torneo de tenis sobre silla de ruedas, sin clasificación y con menos participante en el torneo de dobles (24 en lugar de 64).