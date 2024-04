Video: confusión, furia y cruces en el Open de Estoril entre Nuno Borges y Cristian Garín por un polémico punto

El tenista portugués se volvió al juez de silla para protestar por todo lo que acababa de suceder. Primero argumentó que no había golpeado bien la bola porque desde la tribuna habían cantado "out" y se había despistado, a lo que el árbitro contestó que él no podía hacer nada al respecto y que no podía repetir el punto. "¿Por qué perdí el punto?. No es mi culpa", contestaba Borges, mientras aumentaba su enfado ante la explicación del juez, cuyo argumento es que no podía repetir el punto.