El 'Cai' Aimar destrozó a Vignolo en vivo, lo dejó sin palabras y generó una ola de memes

Impactado y descolocado, Vignolo sólo se limitó a responder: “¿Vos de verdad me estás hablando a mí?”. Pero Aimar no titubeó y fue a fondo: “Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar”.

El clima en el estudio ya estaba definitivamente tenso y el 'Cai' no aflojaba: "Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?”, insistió. Vignolo, sorprendido ante el constante ataque de su compañero, apenas contestó: “Porque no llegué”, lo que provocó la burla de Aimar: “Porque no llegué”, dijo con tono despectivo y burlón.

“Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví...”, señaló entonces Vignolo, incómodo por el diálogo: “¿Porque no llegué no puedo hablar?”. “Pará que me vas a hacer llorar”, volvió a mofarse el ex entrenador.

Finalmente la discusión se fue tornando más jocosa y Vignolo le retrucó a Aimar por su fallido paso por Quilmes como DT, donde duró sólo 10 partidos, a lo que el panelista admitió: "Y sí. Fui un desastre, no ganamos un partido. ¿Qué querés que te diga?”.

Los memes del fuerte cruce Aimar-Vignolo

El tenso mano a mano entre el 'Cai' y el 'Pollo' despertó la creatividad de la gente en las redes sociales y muchas reacciones:

