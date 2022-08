En un partido plagado de seleccionados, Villarreal le ganó a Atlético de Madrid

El mediocampista español Yeremi Pino (28m. ST) abrió el marcador para el equipo valenciano, dos minutos después se retiró lesionado reemplazado por el nigeriano Samuel Chukwueze, y el atacante Gerard Moreno (52m. ST) convirtió el segundo tanto.

En el equipo local fue titular el defensor cordobés Nahuel Molina, ex Boca Juniors, quien se fue expulsado con roja directa a los 48 minutos del segundo tiempo y, en la segunda parte, ingresaron sus compatriotas el mediocampista Rodrigo De Paul, ex Racing Club (16m. ST), y el delantero Ángel Correa, ex San Lorenzo (34m. ST).

Villarreal contó en su formación inicial con el arquero platense Gerónimo Rulli, ex Estudiantes de La Plata, y el defensor Juan Marcos Foyth, ex Tottenham Hotspur de Inglaterra.

La victoria colocó a Villarreal como uno de los punteros del campeonato, con 6 puntos, junto con Real Madrid, Betis y Osasuna, mientras que Atlético bajó a la séptima ubicación y entró en zona de Liga de Conferencia con 3 unidades.

Athletic Bilbao, por su parte, venció a Valencia por 1 a 0, como local, con un gol convertido por el mediocampista español Alex Berenguer, a los 42 minutos de la primera parte.

El equipo vasco con el resultado, se ubicó en la sexta posición en zona de Liga de Europa con 4 puntos, mientras que Valencia es noveno con 3 unidades.

Luego jugaban Real Sociedad ante Barcelona.

La fecha se cerrará este lunes con los siguientes encuentros:

15.00 (hora argentina): Elche-Almería.

17.00: Girona-Getafe.

Resultados registrados:

Viernes: Sevilla 1 (Karim Rekik)-Valladolid 1 (Anuar); Espanyol 0-Rayo Vallecano 2 (Isi Palazón y Pathé Ciss).

Sábado: Osasuna 2 (Ezequiel Ávila -penal- y Kike García -penal-)-Cadiz 0; Mallorca 1 (Vedat Muriqi)-Betis 2 (doblete de Borja Iglesias) y Celta de Vigo 1 (Iago Aspas -penal-)-Real Madrid 4 (Karim Benzema -penal-, Luka Modric, Vinicius y Federico Valverde).

= Posiciones =

Villarreal, Real Madrid, Betis y Osasuna 6 puntos; Rayo Vallecano y Athletic Bilbao 4; Atlético de Madrid, Real Sociedad y Valencia 3; Barcelona, Sevilla, Mallorca, Espanyol, Celta de Vigo y Valladolid 1; Almería, Girona, Cádiz, Elche y Getafe 0.