El capitán de la Albiceleste realizó la práctica final para el amistoso de este martes a las 20 frente a Benín, con entradas agotadas y un homenaje especial para el 10.

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección antes de su despedida en el Monumental.

Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección Argentina , a poco más de 24 horas del partido ante Benín en el Monumental, que marcará su despedida de la Albiceleste. El plantel dirigido por Lionel Scaloni ultimó detalles para el amistoso, en una práctica que tuvo sus primeros minutos abiertos a la prensa.

Durante ese tramo, Messi se mostró sonriente y distendido junto a sus compañeros , en una jornada marcada por la expectativa de los hinchas por lo que será su última presentación con la camiseta argentina en el país.

El capitán había llegado el viernes por la mañana a Rosario , donde pasó unos días junto a su familia antes de incorporarse al plantel. El domingo realizó su primera práctica en el predio de Ezeiza que lleva su nombre y este lunes completó su última sesión antes del esperado encuentro ante el seleccionado africano.

El partido también tendrá como protagonistas a Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul , quienes no habían estado presentes en las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).

La Selección Argentina atraviesa horas de profunda emotividad en Ezeiza. Este martes a las 20 enfrentará a Benín en un Monumental con localidades totalmente agotadas, en un partido que tendrá como eje el homenaje a Messi y su trayectoria con la camiseta albiceleste.

Será la presentación número 208 de Messi con la Selección Argentina, en una jornada especialmente preparada para reconocer al capitán y a una generación que marcó una época en el fútbol argentino.

En cuanto al equipo, Rodrigo De Paul ingresaría en el mediocampo en lugar de Nicolás Paz, mientras que Nicolás Otamendi ocupará un lugar en la zaga central en reemplazo de Lisandro Martínez. El defensor también tendrá una jornada especial, ya que podría disputar uno de sus últimos partidos con la Albiceleste.

La inclusión del juvenil Agustín Giay responde a las bajas en el lateral derecho, ya que Nahuel Molina cumple una sanción y la Roma no autorizó su cesión. Tampoco estará disponible Leandro Paredes por suspensión, aunque el volante dijo presente en el predio para acompañar al grupo. Por su parte, Ángel Di María confirmó que asistirá al Monumental tras cumplir su compromiso con Rosario Central.

El cierre de esta fecha FIFA —que incluyó contundentes goleadas por 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a Burkina Faso— tendrá como preámbulo el tradicional asado en el predio de Ezeiza, donde la AFA reunirá a los campeones del mundo y a sus familias. Además, el equipo lucirá una camiseta de edición especial con franjas verticales, el Sol de Mayo en el pecho y laureles bordados junto al histórico dorsal número 10.

La posible formación de Argentina vs. Benín

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Benín sería: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.