Daniil Medvedev fue descalificado por un pelotazo y metió a Novak Djokovic en la final del ATP de Beijing

El tenista ruso no pudo contener sus emociones en el último game del partido y, tras perder un punto, hizo que la pelota impactara en la cara de un fanático, lo que provocó su expulsión del certamen.

Daniil Medvedev fue descalificado del ATP de Beijing en la mañana de este lunes, luego de darle un pelotazo a un espectador en el partido por las semifinales del certamen contra Novak Djokovic . Con el resultado 7-5 y 5-3 a favor del serbio, el ruso no pudo contener su furia y reaccionó de la manera menos adecuada.

Si bien el resultado era adverso, Djokovic tenía el servicio para ganar y con tal de no perderlo el partido estaba en su bolsillo. Con la acumulación de quiebres malogrados por parte de Medvedev , este no pudo contenerse en el último, cuando iban 15-15, y con el afán de demostrar su enojo terminó yéndose del certamen con una mala imagen .

Automáticamente, el jugador le pidió disculpas al fanático ubicado en la primera fila, quien instantáneamente posó las manos sobre su cara lamentándose por el golpe y tuvo que ser asistido por el personal del estadio para que lo revisen.

MOMENTO DE TENSIÓN: Medvedev pegó un pelotazo y un aficionado recibió el golpe en su cabeza. Mirá #Beijing por ESPN en el Plan Premiun de Disney Plus. https://t.co/ePCldyTxTZ

Según indica el Código de Conducta del reglamento de la ATP el “ abuso de pelota ” prohíbe que los jugadores golpeen, pateen o lancen una pelota de tenis de forma violenta, peligrosa o con ira dentro de las instalaciones del torneo, y la descalificación forma parte de las consecuencias por llevarlo a cabo.

Luego del encuentro, el ruso habló en zona mixta y se mostró arrepentido por el hecho: “ Fue un accidente al cien por cien . Cuando vi el resultado, me sentí horrible. Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera ”, confesó.

De esta manera, al ser descalificado, Medvedev perderá los premios que consiguió durante el torneo, alrededor de u$s219.000, y también los puntos ATP que consiguió hasta las semifinales, unos 200 para la clasificación en el ranking, según informó ESPN. Al ser expulsado por este motivo, la organización dispondrá de un estudio para dictaminar si deberá pagar otra sanción económica en el futuro y se le hará una investigación disciplinaria, que determinará si estará suspendido por un tiempo estipulado por lo ocurrido.

Djokovic y la otra cara de la moneda

Si bien el serbio se clasificó por la expulsión de su contrincante, la realidad es que no lo necesitaba para pasar a la final del China Open. La definición por el título será este martes 6 de octubre a las 8 horas (horario Argentina), en el que se enfrentará contra el australiano Alex de Miñaur.

Pese a la felicidad por pasar a la final, “Nole” se mostró sorprendido por el desenlace de su encuentro contra Medvedev: “Estoy un poco en shock. Siento lo ocurrido con esta persona y espero que no esté herida. También siento lo de Daniil, porque sé exactamente lo que se siente ser descalificado de un partido por algo así”, aseguró.

Djokovic a una nueva final ATP.

En lo que respecta a sus últimas palabras, Djokovic protagonizó un incidente similar en el US Open de 2020 cuando en su enfrentamiento contra Pablo Carreño Busta tiró una pelota hacia atrás e impactó contra la jueza de línea, sentenciando su eliminación inmediata del torneo.

Aún así, irá en busca de su título ATP número 102 y buscará extender su racha en el China Open a 34 victorias consecutivas, después de mantener el récord perfecto durante 11 años.