Wimbledon dará el mayor premio de la historia de los Grand Slams: cuánto se llevará el campeón

Del 1 al 14 de julio, el All England Club acogerá el tradicional torneo de tenis sobre hierba. Carlos Alcaraz y Vondrousova defienden sus coronas.

El All England Club de Londres acogerá a los mejores tenistas del mundo un año más y para estar a la altura prepara el mayor reparto de premios de la historia.

Es una apuesta total de Wimbledon para dotar de mayor atractivo a su torneo. Ninguno de los otros Grand Slams (Abierto de Australia, Roland Garros y US Open) dio unos premios económicos tan significativos en toda la historia del tenis.

En total, Wimbledon ofrece una bolsa de premios de u$s63,4 millones un 11,9 % más que el año anterior. También se ha aumentado el premio para los jugadores que disputen la primera ronda y estos se llevarán u$s76 mil en comparación con los u$s70 mil del curso anterior.

El premio más modesto, el que corresponde a los perdedores en primera ronda de dobles mixtos, es de u$s5,4 mil por pareja.

En Wimbledon, como en todos los torneos del Grand Slam, hay paridad de premios entre los torneos femenino y masculino.

Horarios complicados

En cuanto a los horarios el torneo permanece fiel a su costumbre de empezar tarde en la pista central, aunque eso supone un claro riesgo de no cumplir el programa previsto. Este año la 'Catedral' volverá a arrancar a las 13.30 horas británicas (09.30 hora argentina), con tres partidos en el programa, normalmente dos masculinos -al mejor de cinco sets- y uno femenino, con el riesgo de que si alguno se prolonga demasiado alguno no pueda completarse en el horario permitido y deba desplazarse a la jornada siguiente, trasladando a ella el problema.

En la Pista 1 el programa comenzará a las 13.00 (09.00de Argentina) Recordemos que en Wimbledon existe un límite de horario, las 23.00 (19.00 de la Argentina), por acuerdo con el vecindario local. Las pistas exteriores comienzan a las 12.00 (08.00 de la Argentina) La Central y la 1, al menos, tienen cubierta que permite salvar las interrupciones por lluvia.

Homenaje

El torneo de Wimbledon homenajeará a Andy Murray, dos veces ganador, en la que puede ser la última participación en el Grand Slam sobre hierba del británico.

Murray, campeón del torneo en 2013 y 2016, fue el primer británico en ganar el título de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry en 1936, además de haber sido número uno del mundo, ganador de 14 Masters 1.000 y dos veces medallista de oro olímpico.

El escocés aún no puso una fecha definitiva para su retirada, pero aseguró hace meses que no planea jugar más allá del verano, por lo que este Wimbledon, con casi toda seguridad, será su última participación en el All England Club.

ANDY MURRAY.JPG Los organizadores de Wimbledon le harán un homenaje de despedida a Andy Murray, campeón dos veces del Gran Slam británico. ATP Tour

El torneo, según explicó hoy Sally Bolton, presidenta ejecutiva del torneo, tiene planeado un homenaje, pero insistió en que "la decisión reside en Andy". "Estamos listos, pero es la decisión de Andy. Estamos preparados para lo que él decida. Nos podemos adaptar", afirmó Bolton, que no descartó que en el futuro se inaugure una estatua de Murray en las instalaciones, como la que ya existe de Perry en la entrada de la pista central.

Murray, que cayó esta semana en la primera ronda de Stuttgart, jugará el torneo de Wimbledon en individual y también en dobles, junto a su hermano Jamie Murray.