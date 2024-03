"Yo juego como Iniesta", la insólita declaración del particular fichaje de Yupanqui

Yupanqui presentó ayer la incorporación de Euihyeon Jung , un mediocampista surcoreano que llegó en plena competencia de la Primera C, que ya llegó a la fecha ocho, con el equipo de Villa Lugano situado a nueve puntos del líder Beratazegui .

La presentación de Euihyeon Jung en Yupanqui

Más allá de su exótica nacionalidad, la presentación del jugador fue tendencia, dado que el surcoreano se comparó con el futbolista español Andrés Iniesta. "Mi representante me recomendó el club, me vine a probar y me quedé por suerte", afirmó el jugador en conferencia de prensa, para terminar rematando “Yo juego como Iniesta”.