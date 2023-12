Más lluvias y Chicago sigue flojo

…. que, mientras siguen multiplicándose las lluvias en el cinturón agrícola , aunque todavía faltan en vastas áreas del centro y hacia el oeste del país, la inmovilidad fue casi total respecto a las operaciones, a la espera del recambio de autoridades nacionales , que promete profundos cambios económicos , tal vez contrarios a la tendencia que se traía. Ante eso, los productores impusieron un tenso compás de espera que provocó subas , tanto en la hacienda (que, previsiblemente) se sigue consolidando, y también en los granos, despegados del mercado de Chicago, que se mantiene con oscilaciones, pero en general, más flojo debido a la presión de la producción récord que habría en la cosecha gruesa de Brasil, tanto de maíz, como de soja. También en la Argentina se espera ahora una mejora productiva que podría llevar la cosecha a unos 125-130 millones de tn (alrededor de 100 millones solo por soja y maiz), es decir, unas 50 millones más que en la anterior , siempre y cuando las condiciones meteorológicas se mantengan, y sin excesos . El volumen, sin embargo, no debiera entusiasmar demasiado a las nuevas autoridades, ya que prácticamente todo el trigo exportable de la nueva campaña, como parte del maíz, y hasta de la soja , fue anotado en forma adelantada con los diferentes PIEs (Programa de Incremento Exportador), y hasta sus impuestos ingresados al país, por lo que los ingresos efectivos de divisas fuertes probablemente comenzarían recién a partir de mayo-junio. Parte de esto se escuchó días atrás en el agasajo de la Federación de Acopiadores , durante el cual el titular de la entidad, Fernando Rivara , además de alertar sobre la necesidad de “ recuperar la competitividad exportadora ”, planteó lo que es el sordo, y tenso, conflicto que se dio justamente, por la liquidación de los contratos adelantados, y con precios a fijar.”

…que, “no alcanza con sacar las retenciones, o unificar el tipo de cambio” dijo Rivara. “Sin aumento de las exportaciones no tenemos destino”, agregó, antes de señalar que solo el sobrecojo de fobbing respecto a Brasil, es de US$ 50/tn. “Poner la mercadería en un contenedor tiene un costo US$ 1.000 superior que en Brasil”, especificó. También alertó sobre los “bloqueos” a empresas por parte del sindicalismo, o de la “AFIP usada como arma para castigar a los opositores”, dijo. Sin embargo, el problema de la coyuntura está pasando por otro lado, reclamado tanto por los vendedores, como por los compradores (por la diferencia en el nivel del dólar para liquidar las operaciones, entre el oficial, y las distintas versiones de PIE que se fueron sucediendo. En tal sentido, podría darse finalmente un acuerdo al “postergar” las liquidaciones hasta fin de diciembre y aceptar, ambas partes, el nivel de la divisa que haya para entonces, cuando se supone que se clarificarán varias cuestiones del mercado financiero. Pero mientras, los productores siguen mirando y rehaciendo costos. Por caso, días atrás, Fadeeacc, dio a conocer la actualización de los fletes camioneros que “ subieron otro 15,10% durante el mes pasado. “Noviembre cerró con un incremento de 15,10%, con lo que el sector acumula aumentos por 171% entre enero y noviembre, y 182% interanual (diciembre 2022-noviembre 2023)”. Entre los principales incrementos aparecen Peajes y costo financiero. De ahí que ahora las expectativas se centren sobre el Congreso, el tratamiento del Presupuesto 2024 con su famosa “separata” impositiva, y las leyes que mande el nuevo Ejecutivo que pueden impactar sobre distintas actividades sujetas a ser desreguladas, y todo sin sacar los ojos de lo que pueda ocurrir en estas últimas horas en las que pueden aprobarse cuestiones unilaterales (varios temen otro manotazo por el lado de Trabajo), difíciles de absorber por un sector muy jaqueado en los últimos 3 años, por la sequía.