Diputados: la oposición reiteró negativa a blanqueo cristinista y espera el proyecto de Massa

“El Congreso está paralizado, no Diputados. No hay ningún proyecto de blanqueo salvo el del Senado, impulsado por Parrilli, que es un mamarracho. Lo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, aún no tiene ingreso”, señaló en declaraciones radiales el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri.