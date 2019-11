Diputados: con mayoría opositora se aprobó el repudio al golpe de Estado en Bolivia

El mecanismo de votación fue resuelto por el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, luego de que la oposición y el oficialismo no pudieran limar diferencias y ponerse de acuerdo en un texto común.

Durante la sesión que duró casi 5 horas y estuvo cargada de cruces, se debatieron tres proyectos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Evolución. El del peronismo destacaba en su proyecto el "repudio al golpe de Estado", el de Cambiemos hablaba de "repudio a los ataques contra el sistema democrático" y el del bloque Evolución de Martín Lousteau, que emitió un proyecto separado del oficialismo también calificaba a la situación en Bolivia como "golpe de Estado", aunque a diferencia del peronismo cuestiona los procesos electorales previos.

Dentro del bloque de Cambiemos desde hace días venían con diferencias sobre la situación de Bolivia y durante la sesión no disimularon sus descontentos. El bloque en general repudió la situación en Bolivia pero cuestionaron el proceso electoral y hasta último momento no se supo cómo votaría el bloque en general. “No pudimos congeniar un único documento que nos represente”, admitió en el cierre, el radical Mario Negri. Luego, sabiendo que no iban a prosperar el propio, pidió votar los proyectos por separados, moción que fue rechazada.

La sesión especial fue solicitada por diputados de diferentes bloques de la oposición -Frente para la Victoria, Frente Renovador, Justicialista, Consenso Federal, Frente de Izquierda, Movimiento Evita y Red por Argentina-, al que se sumó el legislador del PRO, Daniel Lipovetzky quien calificó a la situación de Bolivia como un golpe de Estado.

"No hay ninguna duda que este fin de semana hubo un golpe de Estado en Bolivia", arrancó Felipe Solá como primer orador. E insistió que "el nivel de violencia de la oposición en las calles mostró que hubo una coordinación previa. Los altos mandos militares no respondieron a Evo Morales", continuó.

El radical Facundo Suárez Lastra expresó su empatía y solidaridad con el pueblo boliviano. "Me resisto a la discusión semiótica. Si quieren llamarlo 'golpe', llamémoslo 'golpe'. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Los errores prácticos en el comicio se llaman 'fraude' y es un robo a la soberanía del pueblo", sostuvo y despertó aplausos en Cambiemos y el repudio del Frente de Todos.

Carla Carrizo, del bloque Evolución, que presentó un proyecto propio, rechazó que el Congreso no haya podido consensuar un proyecto en común. "Hay que llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que ser contundentes para repudiar el golpe de Estado en Bolivia", dijo.

A su turno, Guillermo Carmona, del FpV criticó las "posiciones timoratas" e hizo hincapié en el documento emitido por el Canciller Jorge Faurie. "Resulta injustificado que se esté mirando para otro lado como está haciendo el presidente Macri y el canciller Faurie", expresó y recalcó que están incumpliendo con el protocolo de Ushuaia.