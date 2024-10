Diputados puede convertir en ley la Boleta Única de Papel: debate la emergencia en Córdoba y reformas de seguridad

Desde La Libertad Avanza, que no es autor del proyecto de Boleta Única de Papel, plantean que este sistema podría impulsar mayor transparencia y hasta algunos de sus miembros, como expresó la rionegrina Lorena Villaverde en DiputadosTV, proponen que terminaría con un esquema electoral fraudulento que en Argentina no tiene antecedentes concretos históricos: "Estábamos acostumbrados a un sistema que tiene vicios que hicieron que existieran fraudes, me parece que eso lo define como un sistema corrupto".