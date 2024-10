Mendoza: cómo funciona la Boleta Unica que el Gobierno busca replicar a nivel nacional

En ese sentido, apuntó que la Boleta Única "favorece la equidad en la competencia electoral; aporta transparencia y agilidad al proceso; garantiza la provisión de boletas durante toda la votación; disminuye el gasto electoral; y elimina determinadas artimañas electorales, como el robo de boletas".

"Para nosotros fue muy positiva la experiencia de la Boleta Única. Tuvimos elecciones escalonadas, de algunos municipios primero, y después provinciales. Hubo PASO municipales, general municipales, PASO provinciales y general provinciales. Se aceleró mucho el proceso de votación. Al no necesitar cuarto oscuro, tenías dos box por mesa, entonces iba mucho más rápido; la gente se acostumbró rápidamente", agregó a Ámbito el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi.

El funcionario señaló que la principal preocupación era el curso del escrutinio, pero que, sin embargo, no hubo mayores complicaciones: "Se pudo escrutar rápido. Fue beneficioso por todos lados. Obviamente de que también traía transparencia el hecho de que no se pudieran repartir las boletas con anterioridad, de que no se puede sacar fotos". "Hay que darle todavía un proceso de aprendizaje, porque la gente no marcaba exactamente el casillero, pero marcaban la categoría y nosotros la dábamos por válida", dijo.

Boleta Única Mendoza.jpg Modelo de Boleta Única para las PASO de Mendoza, en 2023.

Desde el Partido Justicialista de Mendoza también dieron cuenta de la efectividad. "El sistema es buenísimo. No le tenía fe, pero salió muy bien. La gente salía rápido, votaba rápido. Votamos en contra porque tuvimos disidencia en un artículo: nosotros queríamos que la opción 'lista completa' estuviera abajo y no arriba, para que no hubiera lista sábana, pero el avance fue muy positivo", apuntó una fuente consultada.

En la misma senda, el titular del Partido Libertario de Mendoza, José Caviglia, destacó que la boleta única fue auspiciosa. "La experiencia fue muy positiva. En principio, se termina el tema de la impresión de boletas, facilita mucho la fiscalización", indicó el dirigente a este medio. Además, sostuvo que el sistema termina con el robo y la rotura de boletas.

"En las elecciones generales, tuvimos muchos problemas de ambas cosas: reponer boletas constantemente, o si no le rompían una orejita para que la boleta no sea válida. Este es un mecanismo transparente, que hace debió haberse aplicado", precisó Caviglia, cuyo partido prestó su estructura para sostener la candidatura presidencial de Javier Milei en la provincia.

elecciones mendoza 2023 telam.jpg En Mendoza, destacan que el sistema de Boleta Única permitió agilizar las elecciones. Telam

No obstante, subrayó el mismo problema que identificó Lombardi: "La boleta de Mendoza tenía el casillero de lista completa y la foto del candidato más importante, entonces muchas veces la gente hacía tilde en la foto del candidato y no en la de lista completa El casillero de lista completa está en el logo del partido y mucha gente tilda el del candidato".

Más allá de ese aspecto, no deslizó mayores críticas. Por el contario, ponderó que la ubicación de los distintos partidos políticas en la boleta se sortea. "Te puede tocar el último casillero, pero también te puede tocar el primero. Es bastante transparente al respecto. Sin dudas, cualquier mecanismo de boleta única es altamente positivo", completó.

El debut de la Boleta Única y el triunfo de Alfredo Cornejo

A nivel provincial, la Boleta Única Papel Mendocina debutó en Mendoza el 11 de agosto del 2023, durante las PASO locales. Cada frente podía tener más de un candidato y cada columna de la boleta era una lista, mientras que los colores identificaban a las diferentes listas de un mismo frente. Las filas separaban a las categorías: gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales. El formato permitía votar a distintos candidatos de espacios diversos, completando el casillero en blanco junto a cada uno, o directamente la lista completa, cuya opción figuraba en el tope de la BUP.

Para esos comicios, se estableció una boleta de 68 cm de largo, por 12,5 cm de alto impresa de ambos lados; con un anverso de color verde que sirvió para cerrar el voto y con una cara en donde estaban divididos por colores, con logo y escudo, las agrupaciones políticas.

elecciones mendoza voto cornejo 3.jpeg Alfredo Cornejo fue el primer gobernador de Mendoza electo por la Boleta Única Papel.

El 25 de septiembre del 2023, tras haber ganado las primarias, Alfredo Cornejo logró volver a la gobernación mendocina tras cosechar el 39,5% de los votos en las elecciones provinciales, imponiéndose sobre su principal retador, Omar de Marchi, de La Unión Mendocina, quien ocupó el segundo lugar, con el 29,6%. Tercero quedó el peronista Omar Parisi, con el 14,7% de los sufragios, mientras que Mario Vadillo, del Partido Verde, y Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda, ocuparon el cuarto y quinto puesto.