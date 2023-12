Dólar: el BCRA llegaría más liviano en futuros al cambio de gobierno

El presidente electo por lo menos no se podrá quejar de la posición vendida del Central en este mercado. La mochila que hereda, en ese sentido, no pesará tanto como la que recibió Cambiemos.

Pasadas las Primarias, las elecciones Generales y el balotaje el Banco Central (BCRA) llegaría al traspaso de mando con una mochila de futuros de dólar bien liviana, muy diferente, por ejemplo, a la que heredó la administración de Cambiemos en 2015. No es un tema menor, sobre todo por la experiencia de aquel cambio de gobierno. Vencieron el contrato de noviembre y el BCRA a cargo de Miguel Pesce no hizo rollover, es decir, no renovó las apuestas y así el Interés Abierto (la cantidad de contratos operados) negociado entre el Rofex y el MAE cayó a unos 1.300 millones de dólares. Por ende, en esta oportunidad el tema del dólar futuro no sería un condicionante para la próxima administración, y su política económica, como lo fue en 2015/2016. Podría decirse que, según la experiencia histórica reciente, es una herencia amigable, aunque también, nobleza obliga, otros temas como el stock de Lediv podrían terminar siendo un dolor de cabeza como lo fue el dólar futuro para la política monetaria y cambiaria durante la gestión de Federico Sturzenegger. Una de cal y una de arena. Pero lo cierto es que por el lado de las intervenciones del BCRA en el mercado de futuros de dólar, esta vez primó, digamos, cierta prudencia. Porque el ente monetario venía aumentando sostenidamente la posición vendida en futuros de dólar en el fragor preelectoral. Así lo hizo en octubre, último dato oficial, por tercer mes consecutivo en más de 2.600 millones de dólares. Se trató del mayor registro desde setiembre de 2022. Como referencia, al cierre de octubre el Interés Abierto entre Rofex y MAE era poco más de 4.100 millones de dólares.