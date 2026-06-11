A horas del inicio del Mundial 2026: el freno que pone Estados Unidos para cubrir los partidos

La normativa alcanza a influencers y streamers que viajen para cubrir la competencia y publiquen contenido con fines comerciales.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica a las 16:00.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026 , una medida adoptada por las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzó a generar preocupación entre periodistas e influencers que viajaron para cubrir el torneo.

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Desde el gobierno de Donald Trump advirtieron que los extranjeros que ingresen con visa de turista no podrán realizar actividades consideradas laborales, incluyendo la generación de contenido que produzca ingresos económicos. A continuación, conocé los detalles.

La advertencia difundida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos apunta especialmente a quienes ingresan al país con una visa B-2 , conocida popularmente como visa de turista .

Este permiso está destinado exclusivamente a personas que viajan por vacaciones, recreación , visitas familiares, tratamientos médicos o asistencia a eventos sociales y culturales . Sin embargo, las autoridades remarcaron que no habilita a trabajar ni a percibir ingresos durante la estadía en territorio estadounidense.

La preocupación surge porque muchos influencers, streamers, youtubers y creadores digitales planean cubrir el Mundial desde los estadios, las ciudades sede o los alrededores de los partidos.

Si ese contenido genera dinero mediante publicidad, acuerdos comerciales o monetización de plataformas, las autoridades consideran que se trata de una actividad laboral.

trump firmando

"Tener como único propósito de la visita la creación de contenido (comoinfluencer), generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente", informó el organismo.

Y continuó: "Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión".

En este contexto, podrían ser sancionado si las autoridades consideran que está realizando una actividad profesional o comercial. Las penalidades pueden variar según cada caso: multas económicas, cancelación de permisos migratorios e incluso la expulsión del país.

Para periodistas acreditados, equipos de televisión, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de medios internacionales existen visas específicas de trabajo o prensa que permiten desarrollar tareas profesionales durante la cobertura.

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A qué hora empieza el Mundial y cuál es el primer partido

El Mundial 2026 comenzará oficialmente hoy, jueves 11 de junio, y tendrá una inauguración inédita en la historia de la competencia. Por primera vez, la FIFA organizó tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión.

La primera será en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 16:00 (hora Argentina). El espectáculo contará con la participación de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean.

Mundial 2026 Imagen: IA

El viernes 12 de junio será en Toronto, Canadá, previo al debut del país norteamericano frente a Bosnia y Herzegovina a las 14:30. Allí actuarán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince, entre otros artistas invitados.

Ese mismo día será el turno de Estados Unidos, que organizará una tercera apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes de su encuentro frente a Paraguay. El show incluirá presentaciones de Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla.