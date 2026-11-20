Venta de entradas para el show de Faith No More en Argentina: precios, ubicaciones y dónde comprar + Agregar ámbito en









La banda se presentará el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Alice In Chains y Mastodon como invitados especiales.

La banda liderada por Mike Patton vuelve a la Argentina.

Faith No More, una de las bandas que ayudó a redefinir los límites del rock y el metal en la década de los noventa, regresa a Argentina a 12 años de su último show en el país. La banda se presentará el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Alice In Chains y Mastodon como invitados especiales.

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El show forma parte del South America Tour 2027, que también pasará por Brasil y Chile.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Faith No More en Argentina Las entradas para el show del domingo 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro estarán disponibles desde hoy viernes 20 de noviembre de 2026 a las 15h, a través de Entrada Uno.

Precios y ubicaciones Campo con Acceso a Popular Este $180.000 + SC

Popular Oeste $130.000 + SC

Platea Sur Preferencial $265.000 + SC Faith No More y un regreso esperado El reencuentro de Faith No More con sus seguidores contará con Mike Patton (voz), Billy Gould (bajo), Mike Bordin (batería), Roddy Bottum (teclados) y el regreso de Trey Spruance (guitarra) tras haber sido miembro entre 1993 y 1995, cuando grabó “King for a Day... Fool for a Lifetime” (1995), uno de los álbumes más importantes de la discografía del grupo. En una entrevista con el podcast Rock Talk, Billy Gould habló de la importancia de volver mientras los miembros del grupo aún puedan interpretar sus canciones con la energía y la entrega que caracterizaron su creación. “Nuestra música es muy física”, afirmó el bajista.

La discografía de Faith No More incluye álbumes emblemáticos como “The Real Thing” (1989) y “Angel Dust” (1992), que consolidaron un sonido característico al incorporar elementos de funk, hip-hop y experimentación al rock pesado. Ambos álbumes le valieron al grupo nominaciones a los premios Grammy y contribuyeron a afianzar la influencia del quinteto en grupos como Korn, Slipknot y System Of A Down. La relación con System Of A Down también alcanzará un hito importante durante este regreso a los escenarios. El 15 de enero de 2027, Faith No More se unirá a SOAD como invitado especial en el evento “One Night Only”, que tendrá lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además de Sudamérica, Faith No More también se presentará entre junio y julio en festivales europeos como Rock For People (República Checa), Rock im Park (Alemania), Mystic Festival (Polonia) y NOS Alive (Portugal). El regreso del grupo a los escenarios despierta en los fans una emoción que les resulta familiar: la oportunidad de ver a un grupo cuya imprevisibilidad es capaz de conmover incluso a quienes se saben todas las canciones de memoria. La gira de Faith No More contará además con la participación de Alice In Chains, referente del grunge de Seattle desde los años noventa, y Mastodon, que irrumpió en la escena del metal progresivo en los años dos mil. Ambas bandas se distinguen por la audacia con la que combinan influencias de distintos géneros.

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