Cuatro gobernadores "dialoguistas" se reúnen en medio de la ofensiva legislativa de Javier Milei + Agregar ámbito en









Los cuatro gobernadores encabezan este viernes un panel en la Semana de Integración Federal que organiza el Consejo Federal de Inversiones. Más tarde habrá un intercambio con el titular del organismo, Ignacio Lamothe. El encuentro llega en plena negociación por el Presupuesto 2027.

Los gobernadores dialoguistas buscan marcar posición en medio de la agenda legislativa.

Los cuatro tienen sello no peronista y buen diálogo con la Casa Rosada, y este viernes se sientan juntos en Parque Norte. Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis) abren a las 9.30 el Panel de Gobernadores en el cierre de la Semana de Integración Federal (SIF). Con este evento el Consejo Federal de Inversiones (CFI) termina la edición 2026 de su Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”.

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La cita es en el Salón Ombú del Goldencenter, con ingreso por Parque Norte, en la Costanera porteña. Después del panel, a las 11.30, está previsto un intercambio con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. A la tarde siguen los “Debates Federales” y las conclusiones finales, y la SIF cierra a las 18.

El programa va por su séptima edición. Este año reunió a más de 300 jóvenes de 23 provincias, a quienes el organismo describe como cuadros políticos y técnicos con vocación de liderazgo o que ya ocupan puestos de decisión en la gestión pública. Desde el miércoles hubo rondas de vinculación, charlas y dinámicas grupales. El jueves se hizo el Ideatón Federal, donde los equipos provinciales presentaron los proyectos de políticas públicas que armaron durante la cursada.

Cuatro gobernadores no peronistas comparten escenario mientras Milei negocia en el Congreso “Mirar el futuro con esperanza” es la consigna de esta edición. Según los organizadores, parte de la convicción de que “el futuro puede diseñarse, construirse y transformarse colectivamente”. La idea es debatir los temas de agenda y generar acuerdos para diseñar políticas públicas “con impacto”.

La foto es casi la misma que hace un año. En noviembre de 2025, en el mismo predio, estos cuatro mandatarios compartieron panel con Axel Kicillof, que se sumó a último momento y aprovechó para acusar a Javier Milei de querer revivir el Consenso de Washington. Esta vez el gobernador bonaerense no está entre los confirmados.

El contexto también cambió. El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados antes de fin de mes y terminar el trámite en el Senado en diciembre, en las sesiones extraordinarias que ya anunció. En paralelo empuja una reforma electoral que, entre otros puntos, suspende las PASO de 2027. Frigerio y Sadir fueron parte de la ronda de reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió en septiembre para conseguir apoyos en el Congreso. Al jujeño lo recibió junto al ministro de Economía, Luis Caputo.