A contramano de la inflación, las expensas treparon más de 26% en mayo: las causas

“Este año se dio una situación particular que fue que en el mes de febrero SUTERH informó una nueva escala salarial con un ajuste que no fue publicada en boletín oficial, por ende, no fue homologada correctamente y recién a mediados de abril se publicó y quedó oficializada, con ajustes retroactivos a febrero y marzo. Esto lo que genera es que el ajuste sobre los salarios de encargados que veremos en mayo va a ser notable y, en consecuencia, el aumento de expensas”, explicó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus PropTech.