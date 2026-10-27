La salida de Anthropic a la Bolsa será la prueba de fuego para poner valor al negocio de la IA en Wall Street

Los inversores quieren determinar qué expectativas de crecimiento justifican una valuación de hasta u$s1,5 billones. Y cómo se relaciona esa cifra con los ingresos, la rentabilidad operativa y los compromisos de infraestructura.

La carrera por determinar cuánto vale el negocio de la inteligencia artificial tendrá una nueva referencia en Wall Street . Anthropic , la empresa estadounidense creadora del asistente Claude , presentó la documentación para su oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés), en una operación que podría ubicar su valuación en torno a u$s1,5 billones y convertirla en una de las mayores salidas a la bolsa de la historia.

La compañía dio a conocer su prospecto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un paso formal hacia su debut bursátil, previsto para noviembre. La documentación no establece todavía el precio de colocación ni la cantidad definitiva de acciones que ofrecerá.

Sin embargo, las estimaciones que circulan entre los inversores permiten dimensionar las expectativas que genera una de las principales desarrolladoras de modelos de inteligencia artificial del mundo.

La valuación que se estima ahora representa un ajuste a la baja respecto de los u$s2 billones que se habían mencionado previamente. Algunos inversores comenzaron a considerar una cifra cercana a los u$s1,5 billones después de conocer los resultados financieros y los costos asociados con el crecimiento de la empresa.

La diferencia refleja una cuestión central para el mercado: el potencial comercial de la inteligencia artificial es elevado, pero también son elevadas las inversiones necesarias para desarrollar y operar estos sistemas.

Los números incluidos en la documentación bursátil muestran la velocidad con la que creció Anthropic. La empresa registró ingresos por u$s16.300 millones durante el primer semestre de 2026, frente a aproximadamente u$s1.200 millones en el mismo período del año anterior.

La expansión estuvo impulsada por la adopción de sus modelos Claude, tanto entre usuarios individuales como en el segmento corporativo, donde ofrece herramientas para programación, automatización de tareas y otras aplicaciones empresariales.

Alerta amarillo por las pérdidas contables de Anthropic

El crecimiento también se observa en las cifras más recientes comunicadas a potenciales inversores. Durante una presentación realizada esta semana, Anthropic señaló que había obtenido un resultado positivo en términos ajustados durante el tercer trimestre, aunque esa medida no equivale necesariamente a una ganancia neta bajo criterios contables convencionales.

La evolución de la facturación es uno de los principales argumentos para sostener la valuación que se discute para la IPO.

En ese punto aparece uno de los datos más llamativos del prospecto. Anthropic registró una pérdida neta de u$s80.700 millones en el primer semestre de 2026, frente a una pérdida de u$s13.000 millones en igual período de 2025.

La cifra, sin embargo, llegó con una aclaración de sus emisores: alrededor de u$s72.000 millones correspondieron a un cargo contable no monetario asociado con el aumento del valor estimado de instrumentos de financiación convertibles en acciones.

Por lo tanto, la pérdida neta no debe interpretarse como una salida de efectivo equivalente ni como una medida directa del desempeño operativo de la compañía.

Anthropic gastó cerca de u$s9.000 millones en capacidad de computación e infraestructura durante el primer semestre, frente a u$s2.300 millones en el mismo período del año anterior.

La compañía necesita acceder a grandes volúmenes de capacidad de procesamiento para entrenar sus modelos y responder a las consultas de sus clientes, un requerimiento que aumenta a medida que crece el uso de sus productos.

La empresa también mantiene compromisos de largo plazo con proveedores de servicios de computación en la nube y otros componentes de infraestructura.

Según la información difundida por la compañía, esos compromisos incluyen al menos u$s518.000 millones en gastos previstos para los próximos diez años. Se trata de obligaciones que no equivalen a desembolsos realizados ni a deuda financiera exigible en su totalidad en el presente.

Entre sus socios estratégicos figuran Amazon y Google, que además de invertir en Anthropic le proporcionan infraestructura tecnológica. Esta relación ilustra una de las características del mercado de inteligencia artificial: las empresas que desarrollan los modelos dependen de un ecosistema de proveedores de chips, centros de datos y servicios en la nube, mientras que esos mismos proveedores buscan participar de los ingresos que genera la expansión de la tecnología.

Una historia de apenas cinco años

Fundada en 2021 por Dario Amodei, su hermana Daniela y otros investigadores que dejaron OpenAI, Anthropic se posicionó como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos generativos. Su producto Claude ganó presencia en el mercado corporativo, especialmente a través de herramientas destinadas a la programación y la automatización de procesos.

Ese segmento constituye una oportunidad comercial relevante porque las empresas pueden incorporar inteligencia artificial en actividades concretas y evaluar su impacto sobre la productividad.

Sin embargo, en el prospecto, Anthropic advierte sobre riesgos vinculados con la seguridad de sus modelos, la responsabilidad legal por posibles daños y las incertidumbres regulatorias que rodean el desarrollo de la inteligencia artificial.

La operación también tendrá implicancias para el resto del sector. Una valuación cercana a u$s1,5 billones supondría que el mercado está dispuesto a reconocer un valor extraordinario a una empresa relativamente joven, sobre la base de su crecimiento y de las expectativas de expansión futura.

Pero el precio definitivo dependerá de otros factores, como la demanda de los inversores, de las condiciones de los mercados financieros y de la capacidad de Anthropic para sostener su ritmo de crecimiento.

En ese sentido, los analistas consideran que el debut bursátil será una referencia para otras compañías que buscan financiar la expansión de sus negocios de inteligencia artificial mediante los mercados públicos.