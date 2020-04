Bolsas -robo advisors- y bitcoin: ¿llega la recuperación?

Así, la caída de Wall Street ha sido la más rápida de su historia. ¿Cuánto tiempo tardaron las acciones en caer 30%?: En 2020, 19 días; en 1929 y 1987, 55 días y con el estallido de las punto.com en 2000 y en la crisis de 2008, un año.

Los detractores del trading algorítmico -“robo advisors”- dicen que agrava la recesión al ser los operadores sustituidos por máquinas inexpertas. Los defensores dicen que vivieron el “flash crash” del 6 de mayo de 2010 cuando el Dow Jones cayó 998,5 puntos -un 9%- en minutos para luego recuperarse el mismo día. En cualquier caso, su avance es inevitable y muchos gestores ya cerraron sus fondos y, según Wells Fargo, los robots reemplazarán 200.000 bancarios antes de 2030.

Algunos, ingenuos en mi opinión, creen que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Por caso, según Rida Morwa, de Seeking Alpha, no es la primera vez que se da un mal comienzo y el resto del año termina siendo positivo como en 1933, 1935, 1938, 1939 y 2009, con una rentabilidad anual del 39.36%.

Según Morwa, pese a que la mayoría de los inversores se muestra bajistas, los insiders siguen comprando a niveles récord, lo que, históricamente, se produce al llegar al piso. En las “empresas, no están tan alarmados. Manejan mejor el pulso de la economía” y la evolución de la pandemia. No lo creo, más bien los insiders intentan sostener sus acciones a la vez que yerran al creer que la crisis es culpa del Covid- 19 y no de los gobiernos.

Italia habría alcanzado el pico el 21 de marzo. En China la epidemia estaría llegando a su fin, mientras que en EE.UU. sitúan el pico en dos semanas. Así estaríamos frente al principio del fin de la pandemia. Pero como la culpa de la crisis no es del virus sino de los gobiernos, el hecho de que se retire la pandemia no es sustancial -solo entusiasma a los ingenuos- sino que se revierta la fuerte represión de los Estados sobre la sociedad. Y esto podría no suceder, sino que la debacle económica, en un círculo vicioso, hasta podría llevar a una más fuerte intervención estatal en forma de estatizaciones de empresas “para evitar la quiebra”, aumento de la presión fiscal y dinero helicóptero que se pagará con inflación.

Sea como fuere, algunos ven acciones con futuro. Muchas compañías han suspendido sus dividendos. Goldman Sachs estudió las empresas del Russell 1000 con un historial de 90 trimestres consecutivos de pagos de dividendos sin recortes, con mucho efectivo y balances saludables. Destacan Home Depot (NYSE:HD), IBM (NYSE:IBM), 3M (NYSE:MMM) y Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).

Bank of America (NYSE:BAC) también elaboró sus “top 10 de EE.UU.”. La lista incluye a Apple (NASDAQ:AAPL) que ya absorbió las noticias negativas sobre el virus. Tras caer 26% desde sus máximos de enero, cotiza a u$s241,41, calificación de compra y un precio objetivo de u$s300. Honeywell (NYSE:HON) con precio objetivo de u$s155 por acción, que cotiza hoy a u$s127,45. Destacan los consumibles, cuando aumenta el riesgo de recesión. Procter & Gamble (NYSE:PG), por lo tanto, es una inversión conservadora para estos tiempos. Tras subir un 80% desde mediados de 2018, sus acciones cayeron 12% este año y cotizan a u$s115,08, tienen calificación de compra, y precio objetivo de u$s135. Para Credit Suisse, existe un fuerte traslado de la publicidad a la web, aumenta el comercio electrónico, los teletrabajadores y caen los viajes de negocios. Las beneficiadas serán Amazon (NASDAQ:AMZN) y la matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Y a pesar de todo, Booking.com (NASDAQ:BKNG) ya que, levantadas las restricciones, puede ganar cuota de mercado al desaparecer por la crisis los operadores vulnerables.

Mi consejo prudencial es huir más de los países con gobiernos más restrictivos y mirar aquellos como Suecia, Portugal y Corea que han sido menos represivos, no solo porque la intervención de los Estados resulta destructiva sino por la seguridad jurídica. Me gusta Samsung (KS:005930) -siguiendo el consejo de los gurús de Wall Street: compra lo que usas- porque si bien el comercio global está destrozado, es líder en un rubro esencial y de un país, Corea, que actuó con mayor racionalidad frente a la pandemia. Sus acciones cayeron 27% desde el 20 de febrero -mientras el S&P 500 cae 35%- y están subiendo con firmeza. Por su parte, el bitcoin (BTC) cotiza a u$s 6.780, 45% arriba en 20 días, superando la media móvil de las últimas 200 semanas de u$s 5.000. Dada la crisis y los bancos centrales proporcionando “dinero helicóptero”, el BTC se antoja atractivo sobre todo porque el “halving” se producirá a mediados de mayo: los BTC que ingresan en circulación cada 10 minutos, recompensa de bloque, disminuirán de 12,5 a 6,25.

* Senior Advisor, The Cedar Portfolio