Donald Trump aseguró que el presidente que elija para la Fed será partidario de bajar los tipos de interés

El presidente estadounidense ya tiene definida una lista con los candidatos a quedarse con el puesto

Quién será el elegido por Trump para suceder a Powell.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en la jornada del miércoles que el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos estará a favor del recorte de tasas de interés.

"Pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tipos de interés mucho más bajos, y los pagos de las hipotecas bajarán aún más", expresó Trump durante un discurso nacional, en el que destacó sus propios logros económicos y de seguridad nacional en el primer año de su segundo mandato.

Si bien ya lo había anunciado hace unos meses, el traspaso de mando del banco central está cada vez más cerca. En esa línea, el presidente de EEUU busca tener una relación directa con la entidad financiera, y de hecho expresó que quien ocupe el puesto debería consultar con él dónde fijar los tipos de interés.

"Típicamente, eso ya no se hace. Solía hacerse rutinariamente. Debería hacerse", dijo Trump. "No significa... no creo que deba hacer exactamente lo que decimos. Pero ciertamente somos; soy una voz inteligente y debería ser escuchada", afirmó.

El mandatario había expresado en repetidas ocasiones su deseo de que bajen los tipos hipotecarios, pero el tipo de interés que controla la Fed solo tiene un efecto limitado en los costes de los préstamos a más largo plazo. Estos suelen estar más influidos por los tipos a más largo plazo sobre los que la Fed tiene menos influencia, como el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Reserva Federal EEUU Los candidatos para quedarse con la presidencia de la Fed El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador de la Fed Chris Waller son los principales candidatos a presidente de la Fed. Asimismo, todos abogan por que los tipos de interés sean más bajos de lo que son ahora. Sin embargo, ninguno expresamente que vaya a presionar al banco central estadounidense para que baje los tipos tanto como ha exigido Trump, en algunos casos hasta el nivel de crisis del 1%. El tipo actual de la Fed oscila entre el 3,5% y el 3,75%, y ni siquiera su último designado —el gobernador Stephen Miran— aboga por un tipo ni de lejos tan bajo. La semana pasada, el mandatario advirtió a The Wall Street Journal que se inclinaba por Warsh o Hassett como próximo jefe del banco central estadounidense. De todas formas, las entrevistas continuaron el miércoles con una reunión con Waller, uno de los primeros defensores de la bajada de tipos entre los actuales dirigentes monetarios de la Fed, pero un firme defensor de la independencia de la Fed.