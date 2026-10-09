Actividad económica en serrucho: tras el repunte de agosto, septiembre vuelve a mostrar señales mixtas

La economía habría rebotado al menos 1% en agosto, aunque sin compensar la fuerte caída de julio. Para septiembre, los indicadores anticipan un leve avance, en un contexto de alta volatilidad y estancamiento de fondo.

Los indicadores de actividad adelantados revelaron que la economía habría rebotado al menos 1% en agosto , aunque este rebote no lograría compensar los datos de julio. En tanto, septiembre aún se muestra mixto , lo que podría derivar en un dato positivo aunque con menor impulso. Expertos de la city sostienen que la actividad sigue mostrando mucha volatilidad de corto plazo y que, con una mirada más amplia, se ve estancada.

Los últimos datos publicados por el INDEC ayudan a completar los datos anticipados de agosto y a empezar a vislumbrar los de septiembre. Así, la producción industrial aumentó 1,9% mensual en agosto , aunque se mantuvo 3,2% por debajo de su nivel de agosto de 2025. Asimismo, el índice de construcción avanzó 0,4% mensual , pero permaneció 4,4% por debajo de su nivel de agosto de 2025.

"A pesar del rebote, ambos registros mensuales fueron insuficientes para compensar la caída de julio, y tanto la producción industrial como la construcción continúan muy por debajo de sus niveles de noviembre de 2023 ( 7,4% y 24,4% por debajo , respectivamente)", explicaron desde Max Capital . Para estos expertos, los datos sugieren un rebote de la actividad de al menos 1% en agosto . De cara a septiembre, ya se publicaron 12 de los 22 indicadores de alta frecuencia , y la mitad muestra variaciones positivas.

Otra consultora que también recolecta datos preliminares de la actividad es Econviews . Desde allí explicaron: "Después del palazo de julio, los datos anticipados muestran un rebote en agosto con bastantes más verdes que rojos, sobre todo en industria y comercio. Seguramente no alcance para compensar toda la caída, pero los primeros datos de septiembre apuntan a que el rebote continúa, con buenos números en la recaudación vinculada a la actividad (lo que también da aire en lo fiscal), la confianza del consumidor y la venta de autos".

Para estos economistas, esta incipiente recuperación del consumo viene de la mano de la baja de la inflación y una leve mejora del salario real. Pese a esto, desde Econviews consideraron que "la actividad sigue mostrando mucha volatilidad de corto plazo, pero con una mirada más amplia se ve relativamente estancada, con un consumo algo más firme que la producción en los últimos meses" y, a su vez, consideraron que, pese a la búsqueda oficial, "el crédito todavía no tracciona".

Luces y sombras de la actividad económica en agosto y septiembre

En agosto, según recolectó Aldazabal, dentro de los sectores con más impulso se encontraron el sector automotriz y durables, con un gran impulso en el patentamiento de autos (+16,0%) y motos (+6,1%), en línea con la recuperación de la producción automotriz (+13,1%). Por su parte, en lo que se refiere a comercio exterior, hubo un comportamiento positivo tanto en exportaciones (+2,1%) como en importaciones (+3,4%).

A su vez, la producción de petróleo creció 1,7% y la energía eléctrica subió 3,1%. La producción de hierro aumentó 4,6%, aunque el acero cayó 6,9%. En cuanto a la construcción, continuó en terreno negativo con caídas leves en despachos de cemento (-0,3%) e Índice Construya (-3,1%). Y, por último, se registró una pérdida de dinamismo en el consumo masivo con bajas en ventas minoristas (-2,7%), recaudación de IVA (-2,6%) y crédito al sector privado (-0,6%).

"Ya mirando a septiembre, los primeros indicadores adelantados continúan mostrando una dinámica mixta, aunque con un sesgo levemente más positivo que en los meses previos. En este sentido, se destaca el desempeño de los despachos de cemento, que alcanzaron cerca de 960 mil toneladas durante el mes, el nivel más elevado para un septiembre desde 2023", explicaron desde Aldazabal.

En materia de consumo, los patentamientos de autos y motos siguieron en alza en septiembre, con avances de 4,9% y 3,6% mensual, respectivamente. En cambio, la producción de autos se contrajo 4,4% mensual. La recaudación de IVA, por su parte, cayó 2% mensual, aunque principalmente debido al peor desempeño del IVA Aduanas sobre los productos importados, mientras que IVA DGI, más vinculado al consumo interno, tuvo un comportamiento más positivo.

En la misma línea, CAME informó que las ventas minoristas registraron una suba interanual de 0,3% en septiembre. Sin embargo, al observar la dinámica de corto plazo, la serie desestacionalizada mostró una caída de 1,2% mensual, acumulando cuatro meses consecutivos de variaciones negativas. Con respecto al crédito al sector privado medido en pesos que informa el BCRA, septiembre mostró un retroceso de 0,6%.

"En síntesis, los primeros indicadores disponibles para septiembre sugieren una moderada recuperación de la actividad. En este contexto, mantenemos un escenario base de crecimiento moderado, proyectando una expansión del PBI de 1,5% para 2026", cerraron desde Aldazabal.

REM: recortan fuerte las proyecciones para el tercer trimestre

En materia de actividad económica, el REM recortó fuertemente sus proyecciones. Para el tercer trimestre, ahora estima una contracción del PBI de 1%, 2,1 puntos porcentuales menos que en el relevamiento anterior, lo que implicaría que la economía entraría formalmente en recesión. Para 2026, proyecta un crecimiento de apenas 1,5%, frente al 2,1% estimado en agosto, lo que representa una corrección a la baja de 0,6 puntos porcentuales.