Miguel Kiguel advirtió que el Gobierno subestimó la inflación y pidió priorizar la actividad económica y el empleo

El economista y director de EconViews sostuvo que la inflación presenta una fuerte inercia que dificulta su desaceleración. Además, planteó dudas sobre las prioridades económicas del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la recuperación deberá acelerarse para llegar a las elecciones de 2027.

El economista de Econviews señaló las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento de la economía.

El economista Miguel Kiguel advirtió que el Gobierno subestimó la persistencia de la inflación y consideró que, en el actual escenario económico, las principales preocupaciones deberían concentrarse en la recuperación de la actividad, la generación de empleo formal y la reducción del riesgo país. Además, puso en duda que las prioridades de la administración de Javier Milei coincidan con las demandas de la sociedad, en un contexto en el que la economía comienza a mostrar algunas señales de recuperación, aunque todavía sin una mejora generalizada.

En una entrevista con Radio Mitre, el titular de la consultora EconViews analizó el dato de inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y aseguró que se ubicó por encima de las expectativas. Si bien reconoció la incidencia de factores puntuales, sostuvo que la dificultad para reducir la inflación responde también a componentes estructurales que la política económica no logró revertir.

"Claramente está por encima de lo que se esperaba", señaló Kiguel, quien explicó que el impacto de la tarifa de gas en las Zonas Frías aportó aproximadamente 0,3 puntos porcentuales al indicador. Sin ese efecto, estimó que la inflación habría sido del 1,9%.

No obstante, destacó que la inflación núcleo, que excluye los precios más volátiles y regulados, se ubicó en el 1,5%, una señal más favorable respecto de la tendencia de los precios.

Para Kiguel, uno de los principales obstáculos que enfrenta el programa económico es la persistencia de los aumentos de precios, incluso en un escenario de mayor restricción monetaria.

"El Gobierno subestimó la inercia, un fenómeno que se da en todos los procesos inflacionarios. Pensaron que con bajar la cantidad de dinero y una política monetaria más restrictiva la inflación iba a desplomarse. Y no pasó", afirmó.

El economista sostuvo que, pese a la desaceleración respecto de los niveles registrados al inicio de la gestión, la inflación lleva cerca de dos años oscilando alrededor del 2% mensual, sin lograr perforar ese nivel de manera sostenida.

En ese sentido, explicó que los incrementos de determinados rubros terminan trasladándose a otros precios de la economía, lo que contribuye a perpetuar el proceso inflacionario.

"Un mes son Zonas Frías, otra la carne, pero ya llevamos casi 24 meses de inflación del 2% y no baja", indicó.

Además, advirtió que el dato de octubre tendrá consecuencias sobre distintos precios y contratos indexados. Entre ellos, mencionó las cuotas de las empresas de medicina prepaga y los reclamos de recomposición salarial. Según su análisis, estos mecanismos de actualización contribuyen a sostener la inflación y dificultan que la desaceleración sea más pronunciada.

Actividad económica, empleo y riesgo país: las nuevas prioridades

A pesar de considerar que la inflación continúa siendo un problema relevante, Kiguel señaló que actualmente existen otras variables que requieren mayor atención. "Hoy los problemas pasan por otro lado, lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país", sostuvo.

El economista explicó que una estrategia enfocada exclusivamente en reducir la inflación puede entrar en conflicto con otros objetivos, como la recuperación de la producción, la acumulación de reservas y la estabilidad del mercado cambiario.

En particular, advirtió que mantener un tipo de cambio demasiado estable para contener los precios podría generar consecuencias sobre las reservas internacionales y el nivel de actividad. "Las prioridades las define la política; ¿cuál es hoy la prioridad?: ¿la inflación, el nivel de actividad, aumentar las reservas?", planteó.

Nuestro relevamiento de precios arroja una suba de 0.4% en la primera semana de noviembre para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados.Se destacaron subas en lácteos (+0.8%) y bajas en verdulería (-0.4%)Las últimas 4 semanas acumulan 2%.@kiguel @anselmoptorres https://t.co/lgJAu3xBMt — Econviews (@econviews) November 11, 2026

En ese contexto, Kiguel dejó una de sus definiciones más contundentes sobre el rumbo del programa económico: "No sé si las preferencias hoy del Gobierno son las mismas que tiene la sociedad".

El director de EconViews reconoció que la inflación todavía limita la planificación económica, puede afectar los salarios reales y generar atraso cambiario. Sin embargo, consideró que el proceso de estabilización requiere tiempo y que no necesariamente puede avanzar de manera lineal.

La economía muestra señales de recuperación, pero preocupa el ritmo de crecimiento

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Kiguel se mostró moderadamente optimista sobre la evolución de la actividad, aunque advirtió que la velocidad de la recuperación será determinante para que sus efectos lleguen a los hogares.

"Lentamente la economía va a empezar a crecer", anticipó. En esa línea, destacó algunos indicadores positivos registrados en septiembre, entre ellos los despachos de cemento, que podrían anticipar una mejora de la actividad después de dos trimestres consecutivos de caída.

Sin embargo, señaló que el principal interrogante no pasa únicamente por la recuperación de la economía, sino por la rapidez con la que sus beneficios se trasladarán a la población.

"La pregunta no es tanto si derrama sino la velocidad a la que derrama. Si alcanza para que la gente lo sienta", afirmó. Incluso, consideró que podrían ser necesarias medidas adicionales para acelerar ese proceso y ampliar el alcance de la recuperación.

"Por ahí necesita un empujoncito para ir más rápido. Algún ayudín para que le llegue a más gente", agregó.

Las elecciones de 2027 y las preocupaciones dentro del Gobierno

El economista también se refirió a las tensiones que podrían surgir dentro del oficialismo entre los objetivos económicos y las necesidades políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Según su evaluación, el sector político del Gobierno muestra una mayor preocupación por el ritmo de recuperación económica que el equipo encargado de implementar el programa, aunque reconoció que algunos funcionarios económicos también observan con inquietud la posibilidad de llegar a los comicios sin una mejora suficientemente extendida.

En ese sentido, señaló que existe preocupación por "llegar flojitos" a las elecciones de 2027 y vinculó esa postura con las advertencias planteadas por Patricia Bullrich.

Para Kiguel, el desafío de los próximos meses será encontrar un equilibrio entre la continuidad del proceso de desinflación y una recuperación económica que permita mejorar los ingresos, impulsar el empleo formal y reducir el riesgo país.