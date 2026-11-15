Tras la visita de León XIV, la economía vuelve al centro de la escena con luces rojas en la actividad y el empleo

Caen las expectativas de crecimiento, se profundiza la pérdida de empleo formal y aumenta la preocupación empresaria por la falta de demanda interna.

Caen las expectativas de crecimiento para 2026, se profundiza la pérdida de empleo formal y aumenta la preocupación empresaria por la falta de demanda interna.

Tras la visita del papa León XIV, la economía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda. Se encienden luces rojas en la actividad, el mercado laboral formal no repunta y los empresarios reconocen que la principal limitación para una recuperación es la ausencia de demanda . Las encuestas traen malas noticias para el Gobierno y los sindicatos piden que el presidente Javier Milei recoja el mensaje del líder de la Iglesia católica. . A menos de un año de las elecciones, el mercado sigue con preocupación el deterioro de la imagen del Gobierno.

“El Papa estaba para darnos un abrazo, pero a la mitad tendría que estrujarnos”, dijo uno de los presentes en la disertación de León XIV en la Universidad Católica Argentina, consciente de la percepción social del empresariado local. El de la UCA fue, tal vez, el evento con mayor presencia de hombres y mujeres de negocios de toda la gira.

Los empresarios se cruzaron allí con dirigentes sindicales. En la CGT, las palabras del Papa entusiasmaron y sus dirigentes demandaron que el Gobierno recoja el guante. Pero el mensaje de León XIV contrasta, cuando no antagoniza, con una economía cuyas proyecciones de actividad empeoran mes a mes y un mercado laboral que se desangra .

Esta semana, la noticia fue el cierre de Papelera del Sur , que generó una inédita movilización el pasado jueves en Tornquist, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La protesta incluyó a comerciantes que bajaron sus persianas desde las diez de la mañana, trabajadores, representantes de organismos municipales y ciudadanos de a pie que consideran que, sin la fábrica, la ciudad no volverá a ser la misma.

La caída del consumo masivo aparece como el principal factor detrás de la decisión de la familia propietaria de las instalaciones, pero no es el único. “Las reglas de juego lo llevan a cerrar la fábrica y a importar el insumo que usan en la otra planta de La Rioja” , explicó un economista con mucha experiencia en el sector industrial.

La cuestión de las reglas del juego es recurrente. Gustavo Martínez, empresario y vicepresidente de la Cámara de la Indumentaria, dijo a El Destape que los funcionarios del Gobierno le sugirieron que se dedicara a la importación. Cuando preguntó por las fuentes de trabajo que podrían perderse, desde el equipo económico le aseguraron que “si la economía crece, esas personas podrían reinsertarse en otros sectores”.

Sigue el deterioro del empleo registrado

La premisa del Gobierno no se está cumpliendo. El mercado laboral volvió a entregar datos alarmantes: solo en agosto se perdieron 13.640 puestos de trabajo registrados. Respecto de noviembre de 2023, la merma alcanza los 386.232 empleos formales, y en el sector privado ya van 15 meses consecutivos de caída del empleo asalariado registrado. Si el análisis se concentra en la industria, ya son 22 meses. “La situación es dramática en ese sector”, dijo el especialista Luis Campos en su cuenta de X.

Sin embargo, el Gobierno tiene una mirada distinta. El enfoque de la cartera de Trabajo estuvo puesto en que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sumó 81.808 trabajadores registrados. Incluso llegó a afirmar que “la evidencia empírica previa obtenida del Programa de Inserción Laboral (PIL) respalda la hipótesis de que una reducción focalizada de costos laborales constituye una medida efectiva para impulsar la creación de empleo formal”.

Los propios datos oficiales reconocen que, en el mismo período, hubo una merma neta de 37.858 empleos. “Aun con la contratación/formalización gratuita, la cantidad de asalariados privados registrados cae, eso significa que la contratación está absolutamente parada y los que usan RIFL son los que rotan (por estacionalidad en la informalidad)”, explicó el abogado laboralista Juan Ottaviano.

Es la economía

Para Ottaviano, la foto del mercado laboral es calcada a la que se observa cada vez que hay un blanqueo laboral en recesión. Y lo cierto es que la actividad se sigue deteriorando. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pasaron de un crecimiento cercano al 3% anual en junio a una mejora del 0,7% para el período.

Un industrial que habló con Ámbito no descartó que la ola de despidos se profundice entre fines de 2026 y comienzos de 2027. “Son meses con poco movimiento en los que en general usamos un canuto para aguantar, pero este año nadie pudo hacer un colchón”, explicó el titular de una firma de unos cien empleados.

Dentro del Gobierno, ni los más entusiastas creen que semejante deterioro en el mundo del trabajo pueda ser inocuo para la imagen de Milei. En las últimas horas, la encuesta de AtlasIntel/Bloomberg volvió a encender las alarmas. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Myriam Bregman y hasta Patricia Bullrich aparecen mejor posicionados que el Presidente en el saldo neto de imagen.

El de AtlasIntel/Bloomberg es uno de los relevamientos más seguidos por el mercado. El deterioro del Gobierno desata una dinámica que se retroalimenta: menos probabilidades de reelección, endurecimiento de las condiciones financieras y peor desempeño de la economía real. La pregunta a esta hora es: ¿con qué economía llegará Milei a octubre del año que viene?