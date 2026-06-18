Adiós plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, jueves 18 de junio + Agregar ámbito en









Las tasas de interés ofrecidas para depósitos online varían según cada entidad y obligan a comparar los porcentajes antes de invertir.

Los bancos actualizaron las TNA de plazo fijo para colocaciones online a 30 días. Ámbito

En junio 2026, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar del crecimiento de otras opciones financieras, muchas personas siguen optando por estas operaciones debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo nivel de riesgo.

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa de interés mínima para las colocaciones, las entidades tienen libertad para establecer los porcentajes que pagan por los depósitos. Por ese motivo, las diferencias entre firmas pueden ser significativas y comparar las opciones es clave.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 18 de junio De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 14,5%

: 14,5% Banco Galicia : 15%

: 15% Banco Macro : 18,5%

: 18,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% ICBC : 17,2%

: 17,2% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad : 17%

: 17% Banco Patagonia: 16%

Temas Plazo fijo