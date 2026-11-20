Advertencia de Joaquín Cottani: "Si el Gobierno no actúa, la economía caerá en una lenta agonía" + Agregar ámbito en









El economista criticó el apretón monetario y advirtió que, sin cambios ni crédito para reactivar la economía, el país caerá en una "lenta agonía" con brecha cambiaria y riesgo país altos.

El diagnóstico de Cottani fue letal si no se introducen cambios en el plan económico.

Joaquín Cottani, exintegrante del equipo del ministro de Economía Luis Caputo, dijo alertó de que el programa económico del conduce al estancamiento si no se introducen cambios profundos en la política monetaria y cambiaria. "Lo peor que puede hacer el Gobierno es mantenerse inerte y no dar ninguna señal de ningún cambio, porque seguir persistiendo en lo mismo es la propia definición de insania", definió.

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Cottani propone una liberalización completa del mercado cambiario. En su visión, el Tesoro debería comprar las divisas necesarias para pagar la deuda. "Eso atraería capital desde el exterior de los mismos argentinos que repatriarían, pero también de inversores en general", afirmó en el programa.

"Si uno dice que se impone un cambio de reglas de juego, ese cambio en sí mismo aumentaría la demanda de dinero y, por lo tanto, amortiguaría el efecto sobre el tipo de cambio y sobre la inflación", sostuvo. Señaló además que la convertibilidad y los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri demostraron que esa transición puede hacerse sin disrupciones graves.

El diagnóstico de Cottani sobre lo que podría ocurrir si no se introducen correcciones es contundente: sin un cambio de rumbo, el riesgo país permanecerá elevado, la brecha cambiaria continuará ensanchándose y la actividad ingresará en lo que definió como una “lenta agonía”.

Bajo ese panorama, advirtió que el nivel de las tasas de interés seguirá operando como un ancla para el financiamiento, al que considera la única herramienta capaz de traccionar a los sectores volcados al mercado interno que no logran despegar vía exportaciones. Para dimensionar el contraste, recordó que durante la etapa de mayor impulso de la gestión el crédito había crecido un 140% en términos reales, muy por encima del efecto menor al 10% que calcula para los últimos estímulos lanzados al sector.

El freno a la remonetización El eje más severo de sus cuestionamientos recayó sobre la estrategia monetaria oficial. A criterio del economista, la remonetización natural que comenzaba a gestarse no se detuvo por un shock internacional, sino por una determinación propia del equipo económico. “En enero, el Gobierno, envalentonado con la banca y tratando de bajar la inflación lo más rápidamente posible, simplemente empezó a esterilizar todo lo que se emitía por compra de reservas y causó una restricción monetaria que empezó a debilitar la economía”, sostuvo. En esa línea, trazó un paralelismo con la etapa de la convertibilidad, cuando la base monetaria logró cuadruplicarse de manera orgánica, una dinámica que, según entiende, tiene margen para volver a darse.

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