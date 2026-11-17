Es difícil para quienes tienen algún grado de autoridad escapar a la jerga o las palabras rimbombantes —cultas o chabacanas— para asentar su potestad, aunque eso lleve, intencionadamente o no, a confundir o engañar a los menos instruidos. En el mundo financiero y económico esto es especialmente grave. Desde acá no lo vamos a solucionar, pero al menos podemos avivar al lector sobre algunos términos.

El establishment financiero aplica una serie de medidas para el análisis de las inversiones , que no están al alcance de todos. De hecho, apenas se escarba un poco, es claro que la mayoría de los profesionales del mercado realmente no saben de qué están hablando (simplemente repiten el argumento que les pasaron otros).

Algunas de estas estimaciones pueden ser útiles, otras no, otras en ciertos casos, pero todas suelen emplearse como argumento de marketing para justificar que “el cliente se mueva” y genere comisiones , aunque esto sea perjudicial para el inversor. Esto es lo que llamamos el “riesgo de agencia” , que se presenta por distintas vías: el conflicto de intereses por incentivos de remuneración, la conducta fraudulenta, la conducta negligente, etc.

La única manera que tiene el inversor para cubrirse de esto es conociendo, aunque solo sea superficialmente, “de qué se trata” lo que nos están “vendiendo”: es un “buzón” o es de verdad una “oportunidad”.

La idea acá no es que el lector haga un curso de altas matemáticas para después entrar en el campo de las finanzas, sino comentar algo de la historia y la evolución de un par de términos, para que al menos pueda defenderse cuando alguien lo atosigue con ellos, poniéndolo entre la espada de evidenciarse como un “burro” (que a nadie le gusta) y la pared de aceptar ciegamente lo que nos dice “el que sabe” (que probablemente sepa poco y nada). Como lo dicho es válido también para los gobiernos, que en su búsqueda de “manejar las expectativas” no dudan ante nada, vamos a un caso concreto.

Durante una conferencia, unos días atrás, entre muchas otras cosas, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre dos conceptos , el primero económico y el segundo relacionado con la administración de carteras de inversión, deslizando algunas imprecisiones. Este fin de semana, la gente de Morgan Stanley , en un informe en el que hablan de bonos y el escenario electoral del año que viene —que, por lo que proyectan, seguramente no le gustó nada al “Toto” o a su equipo—, cometieron casi los mismos deslices que el funcionario.

Alguien que fuera un tanto inicuo —no es nuestro caso— diría que, en su afán de “vender”, sea un plan económico o la idea de modificar las carteras (generando comisiones), hay quienes no tienen problema en cometer cualquier burrada.

El miércoles 4 lo vimos a Caputo disertar sobre “El Desafío Argentino”, como cierre de la clásica Conferencia Anual de FIEL. Tras un discurso de poco más de 24 minutos, “Toto” abandonó el atril y se corrió a una mesa donde Juan Carlos de Pablo tomó el rol de “moderador”, deslizando un par de planteos.

Hablaron sobre varias cosas, en particular la cuestión de los riesgos y cómo han cambiado a través del tiempo, desplazándose el eje de los países emergentes hacia los más desarrollados. En estas líneas no vamos a cuestionar la posición del ministro, sino a tratar dos puntos que pueden llevar a la confusión, especialmente a los inversores menos informados: “Resiliencia” y “Convexidad”.

"Resiliencia"

"Cuando vamos a las reuniones del G20 la palabra que más escucho de los ministros es resiliencia. O sea, dicen, ‘estamos, bueno, no tenemos buenos fundamentals, pero la resiliencia económica y de los mercados es muy importante’. Y yo les repito una y otra vez, escúchenme, la resiliencia compra tiempo, no cambia los fundamentals. Te da tiempo a vos, ministro de Economía, para cambiar los fundamentals, ¿sí? Es como le dije a mi último coso, es lo que es la convexidad a un instrumento de fixed income (renta fija, como los bonos). O sea, está bueno tener convexidad. Ahora, si vos elegiste un mal crédito, la convexidad no te va a salvar. ¿Se entiende? Con la resiliencia pasa lo mismo. Vos con la resiliencia es un ‘Good to have’, está bueno, comprás tiempo. Ahora, si no cambiás los fundamentos económicos, la resiliencia no te va a salvar”.

Y agrega más adelante: “La resiliencia ojalá dure para que les dé tiempo y se pueda resolver, pero cuesta ser optimista cuando uno ve que no hay una decisión política de revertir esos fundamentals”.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), “resiliencia” es: 1- La capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa o 2- La capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando cesa la perturbación a la que estuvo sometido.

La resiliencia es: “La capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa” (DRAE)

En realidad, se trata de un anglicismo a partir de la palabra “resilience”, que entró oficialmente a nuestro idioma en 2014, la que a su vez deriva del latín “resiliere”: “saltar hacia atrás”, rebotar, replegarse. Esto es, no solo aguantar una deformación, sino la capacidad de volver al estado o forma original por sí solo.

Según la versión online del Oxford English Dictionary es: “The ability to recover quickly, bounce back, or adapt after stress, adversity, trauma, or deformation”, dando como ejemplos: a) A resilient person overcomes a setback and returns stronger y b) A resilient material (like certain metals) returns to its original shape after being bent or compressed.

Para el Cambridge Business English Dictionary es: “The quality of being able to return quickly to a previous good condition after problems. Example: ‘The resilience of the economy has come as a surprise to some’”.

Para el Deutsche Bundesbank – Financial Stability Review Glossary, “Resilience is the ability of the financial system or a financial intermediary to absorb a shock or to prevent a shock from being amplified (by contagion or feedback effects, for instance). In other words, it is the ability to cushion a shock”.

En Investopedia vemos bajo “Anti-Fragility”: “Anti-fragility is beyond resilience or robustness. The resilient resists shocks and stays the same; the anti-fragile gets better” y bajo Portfolio Resilience: “A portfolio’s resilience reflects how well it can handle shocks and keep delivering on your goals, even during tough markets”.

La “resistencia” en lo que nos ocupa es, según el DRAE: 1- Acción y efecto de resistir o resistirse. 2- Capacidad para resistir. 7- Fís. Fuerza que se opone a la acción de otra fuerza. 9- Mec. Fuerza que en una máquina dificulta su movimiento y disminuye su efecto útil; p. ej., el rozamiento, los choques, etc.

Resistencia nos llega de manera directa del latín tardío “resistentia”, donde tenía el mismo significado que le damos habitualmente en español: resistencia, oposición.

Si el mercado o el sistema económico (de un país) es realmente “resiliente”, se recuperará “per se” tras una crisis. Si es “insuficientemente resiliente”, puede que haga falta algún cambio en las condiciones existentes o que la recuperación se demore (pero acá nadie habló de que la resiliencia no fuera la suficiente). Si solo es “resistente”, puede que el daño que causa la crisis o shock se ralentice, pero necesitará cambios de base para recuperar el nivel previo.

La idea que desarrollan el ministro y su compañero —Juan Carlos, “el que calla otorga”— es la de una “resiliencia” donde, a menos que se cambien las condiciones de base —los fundamentals—, la economía no se recuperará tras una crisis y lo más que se consigue es demorar el proceso de caída… ¡pero eso es lo que un juez imparcial llamaría “resistencia”! (Esta idea de que es necesaria la intervención estatal para corregir los problemas, que corrige por sí sola la estructura del mercado, muy liberal o al menos anarcolibertaria, no parece ser).

Sospecho entonces que Statler y Waldorf, perdón, el ministro y el académico, trocaron los términos. En lo personal me consta que ambos, tanto “Toto” como “el Profe”, hablan y entienden correctamente el inglés y que son personas medianamente cultas, por lo que no deja de llamar la atención esta tergiversación.

Es cierto que la palabra “resiliencia” suena más interesante que “resistencia”, y aunque no sea muy extensa, resulta mucho más apropiada para el sesquipedalismo, pero, puesto a escoger, preferiría que lo ocurrido haya sido fruto de la ignorancia y la ofuscación, antes que de cualquier intencionalidad.

Esto, que parece una cuestión menor, ni siquiera a la altura de una anécdota, no lo es, ya que refleja la confusión de conceptos económicos fundamentales por parte del disertante, su escudero y el público presente, que se suponía era gente “informada”, pero que —por ignorantes, pacatos o medrosos— no fueron capaces de alertar al ministro que estaba “pisando hielo finito”.

“La Duration”

Donde Morgan Stanley se suma a la visión de Caputo es al momento de hablar e interpretar la cuestión de la “Convexidad de los bonos”.

Nos dice el Ministro: “Es como le dije a mi último coso (¿?), es lo que es la convexidad a un instrumento de fixed income. O sea, está bueno tener convexidad. Ahora, si vos elegiste un mal crédito, la convexidad no te va a salvar”.

Pero antes de llevar al lector a la cuestión de la “convexidad” primero tenemos que hablar de la “duración” o “Duration” (en inglés) de los instrumentos de deuda. Arranquemos por el principio.

El principio es que cuando arrancaba la década de 1930, Frederick Macaulay, uno de los miembros del National Bureau of Economic Research, había comenzado a estudiar el comportamiento de las tasas de interés y el rendimiento de los bonos en los EEUU a largo plazo, para determinar las relaciones estadísticas que había entre ellas y con el precio de las acciones, commodities y otras variables económicas (buscaba alguna fórmula que le permitiera predecir qué podía pasar con ellos).

Esto lo enfrentó a tener que construir una serie continua de las tasas que habían estado pagando desde 1856 unos 150 bonos ferrocarrileros, de características y comportamientos disímiles, que para peor no siempre cotizaban. El trabajo fue tan inmenso que recién en 1938 pudo publicar "Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates,ond Yields and Stock Prices in the United States since 1856" (el libro son 276 páginas de texto y 348 de tablas y gráficos).

Entre las dificultades y cosas que tuvo que resolver estaba el problema de que aún “si dos bonos tienen un mismo vencimiento y la misma tasa, pero uno tiene una tasa de cupones mayor que el otro, el que tiene la tasa de cupones más alta representa esencialmente una deuda de más corto plazo que el otro” (pág. 45), pero ¿cuánto más corto o largo? Si no resolvía esto, no podía compararlos. Esto lo resolvió definiendo la “duration” (duración) como “la esencia del elemento temporal en un préstamo. Si un préstamo es esencialmente un préstamo a más largo plazo que otro, hablaremos de él como teniendo una mayor ‘duración’” (pág. 44).

En el resto de este capítulo ("The Concept of Long Term Interest Rates") resuelve de manera formal esta cuestión, en castellano: cuál era el tiempo promedio ponderado (en años) de los flujos de pagos (cupones), en función del valor presente de esos pagos. Si bien el desarrollo estaba orientado a resolver una cuestión práctica y puntual sobre el análisis de los bonos y deudas —que aquejaba a todos los administradores de inversiones—, como era una estimación temporal —en años— no resultaba del todo útil al momento de proyectar los resultados esperados y comparar bonos.

La duración de Macaulay. Nos da una idea sobre el “centro de gravedad”, del flujo de dinero de una deuda

La solución vino al año siguiente del otro lado del Atlántico y por un camino distinto e independiente, cuando John Hicks publicó en el capítulo 14 de “Value and Capital” la idea de la elasticidad del valor del capital respecto a la tasa de descuento, es decir (atención acá), en qué medida el precio de una deuda oscilaba en función del movimiento de la tasa de interés. A esto lo denominó “average period” (el período promedio).

Esta idea es la que adoptó finalmente la comunidad financiera, aunque bajo el nombre de “Duración Modificada de Macaulay”. Matemáticamente es: 1+y/m donde “y” es la tasa de rendimiento al vencimiento y “m” la frecuencia de la capitalización, lo que se aproxima a la primera derivada del precio, respecto al rendimiento (no se preocupe si no lo entiende del todo).

Si hoy hablamos de “la duration de Macaulay” y no del “average period de Hicks” es porque a pesar de que este último fue uno de los gigantes de la teoría económica —le dieron el Nobel en 1972 por sus aportes a la teoría de equilibrio general y la teoría del bienestar—, Macaulay era yanqui, estaba mucho más cerca de Wall Street, y la palabra “duration” resultaba mucho más fácil de entender.

La realidad es que, hasta octubre de 1971, cuando Lawrence Fisher y Roman Weil publicaron “Coping with the Risk of Interest-Rate Fluctuations: Returns to Bondholders from Naive and Optimal Strategies”, la idea de la “duration” era algo reservado exclusivamente a una pequeña parte del ámbito académico.

Lo que ellos hicieron fue demostrar de manera efectiva que aplicando este concepto era posible “inmunizar” una cartera de títulos —de alta calidad— contra los cambios de la tasa de interés, si igualábamos la duración de la cartera con el horizonte de tenencia del inversor, para que este obtuviera al menos el rendimiento esperado (avanzaron además descontando cada flujo con su propia tasa spot: la “Duration Fisher-Weil”).

Macaulay vs. Hicks. Atenti: la duration de Macaulay mide tiempo (en años, si está expresada en esa unidad); la modificada de Hicks mide sensibilidad porcentual del precio por unidad de variación del rendimiento. No son dos estimaciones alternativas de la misma magnitud..

En diciembre de 1952 el inglés Frank M. Redington, apuntando a una revisión de los principios y prácticas de las compañías de seguros de vida, había propuesto en el “Review of the Principles of Life-Office Valuations” que, en lugar de buscar concentrarse sobre las tasas futuras, las aseguradoras debían armar sus carteras de inversión de manera que el valor futuro de los activos y obligaciones se compensase permanentemente, reduciendo la vulnerabilidad de esa cartera ante los movimientos de la tasa de interés.

Definió entonces la “inmunización” de carteras como: “the investment of the assets in such a way that the existing business is immune to a general change in the rate of interest” (“la inversión de los activos de tal manera que el negocio existente sea inmune a un cambio general en la tasa de interés”).

Si bien desconocía el trabajo de Macaulay/Hicks, estableció que la primera condición para lograr esta inmunización era que: “the mean term (el término medio) of the value of the asset-proceeds must equal the mean term of the value of the liability-outgo”, hoy diríamos que la duración de los pasivos y los activos fuese la misma y que: “the spread of the value of the asset-proceeds about the mean term should be greater than the spread of the value of the liability-outgo”, lo que en castellano moderno implica que “la convexidad” de los activos fuese mayor que la de los pasivos (en una nota al pie de página, vinculó la idea de una inmunización estable con que la primera derivada fuese cero y la segunda positiva; no se preocupe si no sabe qué significa esto).

Algo que hay que tener presente es que si hasta los 70 el concepto de “duration” era conocido y aplicado por muy pocos, el de la inmunización lo era todavía mucho menos, estando acotados prácticamente al mundo académico (la idea de resignar rendimientos potenciales para reducir riesgos era/es algo sacrílego para los administradores de carteras).

Esto comenzó a cambiar en la década de 1980. En 1981 Hewlett Packard lanzó la HP-12C (yo todavía guardo la mía), la primera calculadora financiera de mano que permitía calcular —con algún trabajo— la duration y el concepto comenzó a popularizarse entre los practicantes del mercado. En el 83 tuvimos la primera hoja de cálculo realmente práctica para las PC (Lotus) y a fines del 87 la primera versión del “Excel” para Windows.

La Calculadora HP 12C, revolucionó al mercado, permitiendo calcular en cualquier lugar y rápidamente, toda una serie de funciones financieras

La idea de la “inmunización” tardó algo más para popularizarse y no sería hasta entrada la década de 1990, con el auge de los grandes fondos de pensiones y administradores de carteras, que el concepto logró un sitio en el mercado (aunque bajo formas más amplias: el duration matching, la contingent immunization, el cash-flow matching, estrategias con derivados, etc.).

Pero me adelanté.

A partir de 1971 con el trabajo de Richard Fisher y Roman Weil, “Coping with the Risk of Interest Rate Fluctuations: Returns to Bondholders from Naive and Optimal Strategies”, tuvimos un mecanismo práctico —aunque como vimos los fierros, las herramientas, vinieron más tarde— para estimar y comparar el riesgo que conllevaba la variación de las tasas y calzar distintos bonos para inmunizar las carteras (tratar de llevar a cero esos riesgos).

El problema es que en la práctica esto parecía funcionar solo cuando hablábamos de cambios pequeños en el costo del dinero (menores a 1% o 100 puntos básicos). Esto se entiende cuando vemos que algebraicamente la duración modificada no es más que una simplificación de la realidad y que frente a “valores pequeños”, tenemos “errores pequeños” (“Non-infinitesimal rate changes and Macaulay duration”, Shantaram P. Hegde y Kenneth P. Nunn, 1988).

Entre mediados de 1934 y fines de 1955 la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano promedió 2,46%, pero a partir de ahí comenzó a crecer. La evolución no fue parsimoniosa, aunque podemos simplificar que en el 56 superó el 3%, en el 59 el 4%, a partir del 67 el 5%, en el 69 el 6%, el 7% a partir del 70, 8% en el 78, 10% en el 79, y 13% en el 81.

El escenario en que se había desarrollado la teoría había cambiado. Lo que en un principio eran variaciones reducidas de la tasa, a partir de los 70 eran suficientemente significativas como para generar errores significativos de evaluación. Estaba claro que era necesario contar con algún otro instrumento para analizar las carteras de deuda.

Aparece entonces la “convexidad” sobre la que hablaba “Toto”. Pero vayamos paso a paso.

Si tengo un bono que paga 3% y al día siguiente la tasa sube a 4%, el precio de mi título debiera caer para ajustarse al nuevo costo del dinero. Si en cambio la tasa baja a 2%, el precio del bono caerá, pero no en la misma medida que bajaba con un cambio similar de la tasa, pero en sentido opuesto.

"La convexidad"

Se suele atribuir a Hon-Fei Lai, un matemático que obtuvo su doctorado en Berkeley, California, haber desarrollado y formalizado la idea de la convexidad aplicada al análisis de instrumentos de deuda durante los años 70.

Él habría demostrado que la relación precio-rendimiento de los bonos no es lineal y formalizado el concepto de ajuste en base a la segunda derivada (del precio respecto a la tasa). Lamentablemente es casi nada lo que hay sobre él.

El que cita a Hon-Fei es Stanley Diller en “Parametric Analysis of Fixed Income Securities” de 1984, que sin ninguna duda fue quien “bajó a tierra” y popularizó el concepto de la convexidad entre los actores del mercado financiero. Diller fue uno de los “Rocket Scientists” originales, un especialista en matemática avanzada que entró a trabajar en Goldman.

Pero arranquemos con unas pocas definiciones matemáticas:

Una “función” es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto exactamente un único elemento de otro conjunto. La “primera derivada” nos grafica cuánto cambia el valor de esa función por cada punto (elemento sucesivo) y la segunda derivada cómo cambia esa velocidad de cambio.

Van dos ejemplos. La función establece en dónde está el auto en cada instante, la primera derivada a qué velocidad nos movemos y la segunda cuál es la aceleración que tiene el auto. Otro: la función nos dice cuál es la temperatura según la hora del día, la primera derivada a qué velocidad está cambiando esa temperatura y la segunda si esa variación se está acelerando o no.

La duración de Macaulay nos habla sobre cuál es el punto promedio de los flujos de una deuda, algo así como el “centro de gravedad” de esos pagos.

Aunque de manera estricta no lo sea —ya que se le hace un ajuste para que resulte siempre positiva y se exprese en términos porcentuales—, la duración modificada —de la que vimos existen distintas fórmulas— sería algo así como la primera derivada del precio de un bono respecto a su rendimiento, ya que nos habla sobre la velocidad o ritmo en que cambia el precio en función del rendimiento. Esto bajo la presunción de que la relación es lineal, es decir, que el precio cambia en una proporción directa y constante con los cambios en el rendimiento (no se preocupe si no lo entiende demasiado).

Va un ejemplo: la idea es que, si el rendimiento de un bono sube un poco, el precio baja en proporción a ese cambio, es decir, poco (atenti, cada caso y cada instante es particular). Si la tasa se duplica, la caída del papel prácticamente se duplica. Cuando graficamos estos cambios tenemos una línea recta, por eso lo de lineal, es algo así como un 1 a 1. El problema es que en el mundo real las cosas no son tan así y en lugar de una línea recta, tenemos una curva. Mientras los cambios en la tasa son pequeños esta curva es casi chata y nuestras estimaciones sobre el precio tienden a coincidir con los hechos.

Pero cuando los cambios son significativos, los errores sobre la relación entre el precio y el rendimiento también se vuelven significativos.

Acá es donde entra la convexidad, que cuantifica (mide cuánto se desvía) la diferencia entre la curva real (la relación real entre el rendimiento y el precio) y la estimación lineal que nos proporciona la duración modificada. Matemáticamente esto no es más que la segunda derivada del precio respecto al rendimiento (no se preocupe si esto le parece “chino”).

Para ponerlo de manera gráfica, la convexidad nos habla sobre cómo se distribuyen los flujos, los pagos de un instrumento de deuda, qué tan “estirados” o “concentrados” están a lo largo de la vida del bono.

Cuanto más concentrados están (por ejemplo, un título “cupón cero” que paga intereses y amortiza todo al vencimiento), mayor es el valor de la convexidad. Cuanto más estirados o repartidos (un bono con un cupón elevado y que los paga y va amortizando de manera frecuente), el valor de la convexidad es menor.

Acá va otra observación: en la mayoría de los casos las estimaciones de la convexidad son positivas (con forma de “U”) y cuanto más positivas, más debería tender a subir el precio cuando bajan las tasas y menos caería cuando estas suben. Manteniendo todo lo demás constante, en la inmensa mayoría de los casos, esto sería lo más deseable para los inversores.

Pero la convexidad también puede ser negativa (una “U” invertida), como es el caso de bonos adosados a distintas opciones, en especial un rescate anticipado. Cuando las tasas bajan mucho, el emisor tiene un fuerte incentivo para rescatar el título, lo que acota el beneficio que podría conseguir el tenedor del papel.

La convexidad mide la diferencia contra la duración modificada.

En todo esto no hay que perder de vista —por favor no lo haga— que cuando hablamos de suba del precio en el contexto de la duración y la convexidad, no nos referimos a una suba “en el mundo real”, sino a una suba respecto al valor teórico que extrapolamos de la duración modificada.

Siendo realistas, en el mejor de los casos la convexidad puede darnos una idea sobre cuál sería potencialmente la dirección y la magnitud en los cambios del precio de un bono —posiblemente algo mejor que la duración modificada—, pero no nos dice nada cierto sobre cuál es o debe ser ese precio en el mundo real que, la mayor parte del tiempo, es diferente a lo que predicen cualquiera de estos modelos.

A grandes rasgos y bajo la limitante de que se trate de papeles de igual duración, rendimiento, riesgo crediticio, precio y para un mismo horizonte de inversión (son muchos los condicionantes, a los que los operadores y traders no suelen prestar demasiada atención), han surgido en el mercado algunas reglas simples en torno a la convexidad:

Entre dos títulos iguales en todos los demás aspectos, se suele suponer que es preferible el de mayor convexidad, “estar comprado en convexidad” cuando a) se espera una volatilidad elevada en las tasas de interés (si esperamos una baja de las tasas nos convendría estar “comprados en duración”), b) se busca un “perfil asimétrico” de manera que el precio de nuestro bono o cartera suba más si las tasas bajan y que baje menos si suben, o c) si estamos tratando de inmunizar nuestra cartera (que la convexidad de los activos sea mayor que la de los pasivos).

En un sentido contrario, cuando se espera que d) las tasas no se muevan demasiado (a lo largo de nuestro horizonte de inversión), o e) preferimos priorizar rendimientos elevados (es usual que los papeles que pagan tasas más altas presenten una convexidad más baja), nos convendría optar por instrumentos de una convexidad baja.

Acá vale una aclaración: sin ser demasiado sofisticado, un inversor cualquiera sabe que en principio (¿pari passu?) conviene por lo general comprar un bono que cotice bajo “la par”, que tenga el vencimiento más largo posible, que los cupones no sean exageradamente altos y que no amorticen anticipadamente ni pueda ser rescatado por el emisor… no extrañamente estos son los bonos que tienden a exhibir mayor convexidad.

“Toto”, Morgan y la convexidad

“Es como le dije a mi último coso, (la resiliencia) es lo que es la convexidad a un instrumento de fixed income. O sea, está bueno tener convexidad. Ahora, si vos elegiste un mal crédito, la convexidad no te va a salvar”. Acá arranco por el final y contesto: desde ya que, si escogés un mal crédito y viene un crac, ni la convexidad ni nada te va a salvar, “¡campeón!”. Pero esto no es ciencia, es tautología. La idea del Ministro de parangonar la convexidad con la resiliencia “tiene algo”, al menos en cuanto ambos conceptos se relacionan con la respuesta de un sistema ante las perturbaciones que puede sufrir.

Pero no es la convexidad en sí misma lo que se puede equiparar con la resiliencia de una economía, sino el comportamiento de una cartera de inversión “inmunizada”, lo que se puede buscar, apelando al concepto de la convexidad de los bonos.

El problema es, como sugiere L. Krippner (“Attributing Returns and Optimising United States Swaps Portfolios Using an Intertemporally-Consistent and Arbitrage-Free Model of the Yield Curve”; 2005), que si bien este tipo de optimización de carteras puede estar asociado a rendimientos que superen ciertos “benchmarks”, los efectos de primer orden (duración y movimiento de las curvas) son los principales determinantes de esos rendimientos adicionales, mientras que el efecto de los de segundo (la convexidad) resulta casi insignificante.

No olvidemos que en teoría la convexidad “mejora” los resultados que obtengo al igualar las duraciones, lo que pasa al inmunizar carteras es que esta mejora no es significativa.

Vuelvo atrás, mientras la resiliencia se vincula a la capacidad de una economía para absorber perturbaciones, limitar sus efectos y recuperarse, lo que no se puede resumir en una función, la convexidad nos habla de cómo cambia la sensibilidad de un bono ante las variaciones del rendimiento y nos da una respuesta matemática a esto. Son cosas totalmente distintas.

Tal vez podríamos desarrollar el concepto de “convexidad de la resiliencia económica” para medir la respuesta de las economías a los shocks económicos, o el de “resiliencia de las convexidades” para evaluar la capacidad de las carteras o sistemas de conservar su robustez (la de las convexidades) cuando se presentan situaciones de estrés.

Pero claramente los dichos del ministro no fueron en este sentido, así que la metáfora, muy buena, no es.

Sobre su aseveración de que “Está bueno tener convexidad”, la realidad es que es un cliché de los operadores —¿algo veteraneados?—, al que la evidencia empírica no apoya demasiado.

Los cuestionamientos y dudas sobre el uso de la convexidad en la evaluación de deuda arrancan con N. J. Lacey y S. K. Nawalkha en 1990 (Close-Form Duration Measures and Strategy Applications) y especialmente con su trabajo de 1993, “Convexity, Risk, and Returns”. Lo que vieron es que en la práctica la convexidad tiene una relación insignificante o negativa con los rendimientos ex ante en distintos períodos, así que “tener más convexidad” no implica necesariamente ganar más. La convexidad puede ser una característica valiosa en un bono, pero —aunque nadie haga las cuentas, ya vimos que los bonos de mayor convexidad suelen ser los más interesantes para el común de los inversores— probablemente ya estará incorporada en el precio del bono.

En "The Value of Convexity: A Theoretical and Empirical Investigation” (2018), R. Rebonato & V. Putyatin, analizando 30 años de data con Treasuries, encuentran que ni estar sistemáticamente comprado (long) o vendido (short) en convexidad fue rentable. Distinto es el caso cuando se adopta una estrategia condicional, comprando o vendiendo convexidad cuando se encuentran discrepancias, lo que puede generar períodos con ratios de Sharpe atractivos. Pero atenti, el valor de la convexidad de un bono depende de su precio relativo, así que no basta entonces con comprar bonos con convexidad alta; hay que determinar si esa convexidad está “barata” o “cara”.

En "How Well Does Duration Measure Interest Rate Risk and Does the Convexity Adjustment Matter?” (2021) J. R. Barber analiza 14 carteras con bonos cupón cero de duración equivalente, utilizando 32 años de variaciones semanales y diarias de la curva de rendimientos. Las diferencias promedio y medianas del resultado entre las carteras fueron prácticamente cero. Según el estudio no existe ninguna evidencia de que la convexidad —al menos la convencional, que es la que aplican todos estos trabajos— genere una ventaja de rendimiento significativa en el mundo real.

En “Convexity Arbitrage – The Idea Which Does Not Work" (2022) B. Stadnik encuentra que la utilización práctica y rentable del arbitraje de convexidad es irrealizable. Las razones son dos: a) construir la cartera que se necesita es poco realista, especialmente en mercados de baja liquidez, y b) el supuesto de los desplazamientos paralelos de la curva de rendimientos de igual magnitud no se cumple lo suficiente como para garantizar la rentabilidad.

La evidencia apunta a que estar siempre largo (o corto) como sugiere “Toto” no es rentable y que, si bien el uso de las convexidades para inmunizar carteras podría mejorar su grado de protección, lo haría a costa de una reducción del rendimiento absoluto. Solo en algunos casos, cuando las convexidades están manifiestamente mal “priceadas” (baratas), parecería que su uso como parámetro de decisión puede generar —por un tiempo— retornos atractivos.

En referencia a esta última línea, vale una aclaración importante. Un bono puede tener una convexidad inmensa, pero si está “caro” (el precio del papel en el mercado es muy elevado) el rendimiento esperado va a ser bajo, al punto que puede llegar a ser negativo. Por eso, como elemento de decisión de inversión, la convexidad no debe considerarse por separado del rendimiento “a finish” (hasta que caduque) del bono, la duración modificada, el spread o nivel crediticio, la volatilidad esperada en las tasas, el precio relativo respecto a bonos comparables, etc.

Como con el caso de la duración, las limitantes y errores en la aplicación de la idea de la convexidad (ver por ejemplo “Interest Rate Sensitivity of Callable Bonds and Higher-Order Approximations”, S. S. Dow y S. Orfanos, 2025) han derivado en una serie de modelos alternativos al momento de cómo estimarla. Hasta acá nos referimos a la convexidad analítica o de Macaulay, pero tenemos convexidades modificadas, las efectivas, las empíricas, por diferencias finitas, por factores, las vinculadas al spread crediticio, etc. A esto podemos sumar una serie de estimaciones alternativas “Key Rate”, “full revaluation”, “tilt & agility”.

Pero cuidado, como bien señalan D. Mantilla-Garcia et al. (“Improving Interest Rate Risk Hedging Strategies through Regularization”, 2022), que la estimación del comportamiento y los resultados de un papel o cartera incorpore más factores de análisis de riesgo, que sea más sofisticada, no significa que sea mejor. De hecho, es fácil terminar teniendo una evaluación excesivamente inestable que genere resultados inferiores (peores) a los de una estrategia más sencilla. Es decir, “más no es mejor” y no hay realmente —de manera consistente— un “modelo superior a otro”.

A pesar de lo que podría parecer, esto no significa que el concepto de “convexidad” sea algo inútil (ya le dediqué demasiados renglones para que lo sea), pero su utilidad depende de cómo se la calcule y qué riesgo se quiere medir. Incluso para ciertos problemas puede ser una medida valiosa (en particular cuando hablamos de derivados), pero el que en algunos casos resulte una buena aproximación matemática, no significa —como vimos— que sea una buena regla de inversión, como proponen el ministro y la gente de Morgan Stanley.

(Para quien quiera adentrarse en esta cuestión, tal vez lo mejor sea “Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets” de Bruce Tuckman y Angel Serrat, 2022. Aunque —si bien es más viejo y técnico— en lo personal soy parcial por “Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures” de Frank J. Fabozzi, 1999. Hablando de Fabozzi, si su base de matemáticas financieras es pobre, el consejo es “Fixed Income Mathematics”, de Frank y Francesco Fabozzi, 2022).

En estos días recordamos la partida de nuestro querido compañero y mentor, Carlos “Fontana” Pagura. No solo una de las mejores plumas que jamás tuvo Ámbito, sino por sobre todas las cosas, un gran tipo.

Viene bien entonces apelar a su “amigo Pirulo”, que siempre decía: “Tenga mucho, pero mucho cuidado”.