Advertencia de la OCDE: la guerra en Medio Oriente frena el crecimiento mundial y puede disparar la inflación + Seguir en









El organismo multilateral advirtió que el conflicto bélico en Irán y el colapso del tráfico en el estrecho de Ormuz truncaron las perspectivas que apuntaban a una expansión más robusta de la economía global.

Europa será una de las regiones más afectadas. Gemini IA

La guerra en Medio Oriente frenó en seco las proyecciones de crecimiento de la economía global, advirtió este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, el organismo señaló que la paralización del comercio de combustibles a través del estrecho de Ormuz amenaza con empujar la inflación global a niveles más altos.

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Según el organismo con sede en París, la economía global estaba en camino hacia una expansión superior a la prevista antes del estallido del conflicto en Irán, perspectiva que ahora prácticamente se esfumó. El crecimiento del PBI mundial se proyecta ahora en 2,9% para 2026, tras registrar 3,3% el año anterior, antes de recuperar levemente terreno hasta el 3% en 2027.

La escalada del precio de la energía y la imprevisibilidad del conflicto contrarrestaron los vientos a favor que ofrecían la fuerte inversión vinculada a la tecnología, la reducción efectiva de os aranceles del EEUU de Donald Trump y el impulso heredado de 2025.

El estrecho de Ormuz, por donde solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra prácticamente paralizado desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, cuando EEUU e Israel comenzaron los bombardeos sobre Irán, que en represalia restringió el acceso al paso estratégico.

"Existe un elevado nivel de incertidumbre en torno a la duración y la magnitud del conflicto actual en Medio Oriente, lo que implica que estas perspectivas están sujetas a significativos riesgos bajistas que podrían derivar en menor crecimiento y mayor inflación", advirtió Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, ante la prensa.

Guerra inversiones medio oriente.png La guerra en Medio Oriento echó por tierra las proyecciones de crecimiento para este año. Imagen creada con IA Impacto dispar Las proyecciones del organismo asumen que la actual disrupción del mercado energético se moderará con el tiempo, con los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes disminuyendo gradualmente a partir de mediados de 2026. Sin embargo, la amplitud y la duración del conflicto son muy inciertas. Sobre este punto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó ayer que desde la autoridad monetaria se encuentran listos para volver a subir las tasas ante un rebrote inflacionario derivado de la guerra. Se prevé que el crecimiento del PBI de la zona del euro caiga al 0,8% en 2026, a medida que los mayores precios de la energía afecten la actividad, antes de aumentar al 1,2% en 2027, según la OCDE. Eso marcó una rebaja considerable con respecto a diciembre, cuando se había pronosticado un crecimiento del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027. En China, se prevé que el crecimiento se desacelere hasta el 4,4% en 2026 y el 4,3% en 2027, cifras que coinciden con las previsiones anteriores. Por su parte, en EEUU se pasaría de una suba del 2% en 2026 al 1,7 % en 2027. El organismo había previsto en diciembre una previsión del 1,7% este año y del 1,9% para 2027, antes del fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump.