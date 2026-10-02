IPS en Hurlingham: más de 700 adultos mayores participaron del Bingo Recreativo

La propuesta reunió a jubilados y pensionados en una tarde de juegos, vínculos y asesoramiento previsional dentro de una iniciativa provincial.

La tarde del viernes 25 tuvo una convocatoria especial en el Microestadio Municipal de Hurlingham . Allí, unas 700 personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) se encontraron para compartir una nueva edición del tradicional bingo recreativo.

La actividad combinó entretenimiento con espacios destinados a la atención de quienes forman parte del organismo previsional. La propuesta se desarrolló dentro de Buenos Aires Siempre Activa , un programa que recorre diferentes municipios de la provincia con actividades pensadas para las personas mayores.

El Microestadio Municipal se convirtió durante varias horas en el punto de reunión para jubilados y pensionados del IPS . El bingo fue el eje de la jornada, aunque la propuesta apuntó a algo que va más allá de completar un cartón: generar un espacio para compartir, conversar y pasar un buen rato entre pares.

La jornada tuvo lugar en uno de los principales espacios municipales de Hurlingham.

La actividad estuvo marcada por un clima de distensión y recreación , con una convocatoria que alcanzó a más de 700 personas . La cantidad de asistentes convirtió a esta edición en una de las reuniones numerosas dentro del recorrido que viene realizando la iniciativa por distintas localidades bonaerenses.

Este tipo de encuentros tiene una particularidad: el juego funciona como una excusa para favorecer el contacto social . Para quienes participan, la jornada también puede ser una oportunidad para reencontrarse con conocidos, generar nuevos vínculos o simplemente salir de la rutina.

En ese sentido, el IPS instaló una mesa de atención al público en el lugar. Allí, jubilados y pensionados pudieron realizar consultas y recibir asesoramiento sobre trámites previsionales. La presencia del organismo permitió que la actividad no quedara limitada al aspecto recreativo y sumó un canal de contacto directo con quienes necesitan resolver dudas vinculadas a sus prestaciones.

El encuentro reunió distintas generaciones en un espacio pensado para disfrutar y compartir. Magnific

El programa "Buenos Aires Siempre Activa" sigue recorriendo la provincia

Buenos Aires Siempre Activa comenzó en 2024 como una propuesta itinerante vinculada al IPS y Lotería de la Provincia, con distintas participaciones institucionales según cada actividad. Desde entonces, el programa llevó sus encuentros a municipios y localidades de diferentes regiones bonaerenses.

El recorrido incluyó lugares como Luján, Colón, Mar del Plata, San Andrés de Giles, Coronel Pringles, Carmen de Areco, La Plata, Tandil y Zárate. La agenda muestra una búsqueda de llevar estas actividades fuera de un único punto geográfico y acercarlas a distintos sectores del territorio provincial.

Durante 2026, el formato de bingo ya tuvo otras ediciones. En febrero, por ejemplo, más de 300 personas participaron de un encuentro en el Club de Jubilados Barrio Monasterio, en La Plata, donde hubo cuatro rondas de bingo, premios, merienda y música. La propuesta fue presentada como un espacio de entretenimiento, escucha y cercanía institucional.

En marzo, otro encuentro realizado en Los Hornos reunió a casi 300 personas y sumó música en vivo, sorteos y merienda. También en La Plata, durante mayo de 2025, más de 400 personas habían participado de una jornada en el Hipódromo, con actividades recreativas, música, premios y baile.

El paso por Hurlingham mantiene esa lógica de recorrida territorial. La convocatoria de 700 jubilados y pensionados muestra la capacidad de reunir a un número importante de participantes alrededor de una actividad sencilla y conocida, sin dejar de lado la atención de consultas previsionales.