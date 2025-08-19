AGIP ofrece un 20% de descuento en el pago de impuestos con esta billetera virtual y se puede utilizar todos los días







Una promoción especial te permite reducir los gastos impositivos al abonar con una aplicación del Banco Ciudad.

Buepp tiene cada vez más beneficios para los porteños.

Los contribuyentes porteños cuentan con una nueva oportunidad para reducir el costo de sus impuestos a pagar. Gracias a un acuerdo con el Banco Ciudad, ahora es posible obtener un beneficio exclusivo al abonar con esta billetera virtual.

La propuesta está disponible para usuarios de la aplicación llamada Buepp, que te permite pagar de una manera sencilla desde el celular y además ofrece un gran y tentador reintegro en los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires.

BUepp.webp El descuento de AGIP pagando con Buepp Hasta el 30 de septiembre de 2025, quienes abonen el Régimen Simplificado de AGIP utilizando el dinero en cuenta a través de Buepp recibirán un 20% de reintegro. Este beneficio se aplica todos los días, sin restricciones horarias, y tiene un tope mensual de $10.000 por persona.

De esta forma, los pequeños contribuyentes que cumplan con sus pagos en tiempo y forma pueden acceder a un gran ahorro, a la vez que se fomenta el uso de herramientas digitales seguras y respaldadas por el Banco Ciudad.

Cómo registrarse en Buepp Para poder utilizar esta billetera digital, es necesario crear una cuenta en la aplicación. El proceso es fácil, gratuito y se completa en pocos pasos:

Descargar la app Buepp desde Play Store (Android) o App Store (iOS).

desde (Android) o (iOS). Registrarse con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Escanear el DNI con la cámara del celular para validar la documentación.

con la cámara del celular para validar la documentación. Realizar un reconocimiento facial dentro de la aplicación para confirmar la identidad.

dentro de la aplicación para confirmar la identidad. Crear una contraseña personal, que servirá para iniciar sesión y operar de manera segura. Una vez finalizado el registro, la cuenta queda habilitada y lista para usar. Desde ahí se pueden pagar impuestos, hacer transferencias, recargar servicios y acceder a distintos beneficios que la billetera digital ofrece a sus usuarios.

