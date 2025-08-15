Súper sábado de ahorro con Cuenta DNI en carnicerías: cómo acceder al reintegro en agosto 2025







La billetera virtual tiene una serie de descuentos exclusivos para sus clientes los fines de semana que son imperdibles para cuidar el bolsillo.

Cuenta DNI tiene descuentos exclusivos para sus clientes en agosto 2025.

Banco Provincia amplió los beneficios de su billetera digital Cuenta DNI durante agosto de 2025. La entidad financiera incorporó nuevas fechas de descuento en carnicerías y extendió los beneficios de los viernes a todos los rubros comerciales. Los usuarios podrán aprovechar promociones especiales en diversos establecimientos durante todo el mes.

El programa de descuentos en comercios de cercanía ahora abarca más categorías. Los clientes obtendrán beneficios en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales y bicicleterías. El tope de reintegro semanal se duplicó a $4.000, lo que permite ahorrar hasta $16.000 mensuales. Como agosto cuenta con cinco viernes, el ahorro potencial en comercios de barrio alcanzará los $20.000.

Cuenta DNI nuevo logo El descuento de Cuenta DNI para carnicerías y comercios en agosto Cuenta DNI ofrece dos jornadas especiales con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Los sábados 9 y 23 de agosto, los usuarios acceden a un 35% de descuento en estos establecimientos.

El tope de reintegro para estas fechas es de $6.000 por persona, lo que equivale a un ahorro máximo de $17.000 en consumos.

Otros descuentos de agosto en 2025 Los viernes de agosto mantienen el beneficio del 20% de descuento en comercios de cercanía. Cada usuario puede ahorrar hasta $4.000 por semana en estos establecimientos. La promoción aplicó a todos los rubros, no solo a alimentos.

Las ferias y mercados participan del programa con un 40% de descuento diario. El tope semanal por persona alcanza los $6.000, lo que representa un ahorro máximo de $15.000 mensuales. Los comercios adheridos a universidades bonaerenses también ofrecen un 40% de descuento sin restricciones de día. Este beneficio mantuvo el mismo tope semanal de $6.000. El programa de garrafas continuó con un 40% de descuento para compras y recargas. Los usuarios pudieron ahorrar hasta $12.000 mensuales en este rubro, equivalente a $30.000 en consumos. Las librerías adhirieron con un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro.