Agro: récord fiscal y de divisas 21/22

Según explicó, mientras las exportaciones de granos y subproductos estarían rondando las exportaciones por casi U$S 46.000 millones debido a las mayores cotizaciones internacionales, la captación fiscal por retenciones de este período superaría los U$S 10.000 millones. Considerando los 20 años desde la reimplantación del gravamen (Duhalde-Remes Lenicov), el aporte por derechos de exportación estaría superando los U$S 120.000 millones. Según López, a pesar de las fuertes oscilaciones, los precios se ubican en un pico desde los ´80, con solo 2008 y la campaña 11/12 con alguna cotización superior, aunque nunca tan sostenida en el tiempo. Entre los alertas, el especialista mencionó que “Argentina, con la reducción de producción (por seca, granizo, etc.) y las restricciones impuestas al comercio local, no se sabe si podrá captar esta mejora”.