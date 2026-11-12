Torneo Clausura 2026: confirmaron los días y horarios de los octavos de final, con River-Lanús y Boca-Independiente Rivadavia

La Liga Profesional oficializó el cronograma de los ocho partidos que abrirán los playoffs del Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio recibirá al de Mauricio Pellegrino el domingo 22 de noviembre, mientras que el xeneiza jugará el miércoles 25 en la Bombonera.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó el calendario de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 , que comenzarán el viernes 20 de noviembre, después de la fecha FIFA, y se extenderán hasta el miércoles 25 . Entre los encuentros más destacados aparecen los cruces de River ante Lanús , en el estadio Monumental, y de Boca frente a Independiente Rivadavia , en la Bombonera.

Después de varias especulaciones sobre la programación, las autoridades del fútbol argentino resolvieron que el equipo de Núñez enfrentará al conjunto granate el domingo 22 de noviembre a las 19:00 , mientras que el Xeneize cerrará la instancia el miércoles 25 a las 21.00 .

La particularidad del calendario responde a la participación de Boca en la final de la Copa Sudamericana , donde se medirá con Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30. Por ese motivo, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena contará con algunos días adicionales antes de disputar su compromiso por el campeonato local.

Uno de los partidos que generó mayor expectativa en la programación fue el enfrentamiento entre River Plate y Lanús , debido a las distintas alternativas de fechas y horarios que se analizaron.

Finalmente, la Liga Profesional confirmó que el encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19.00 , en el estadio Monumental , con transmisión de TNT Sports. El equipo de Núñez contará con la ventaja de la localía para intentar avanzar a los cuartos de final, en una serie que se resolverá a partido único.

La jornada del domingo tendrá otros dos compromisos. A las 16:00, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, mientras que Instituto y Huracán cerrarán la actividad a las 22:00, en Córdoba.

Boca jugará el miércoles 25 por la final de la Copa Sudamericana

A diferencia de los demás clasificados, Boca Juniors deberá esperar hasta el miércoles 25 de noviembre para disputar su encuentro de octavos de final. El Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21.00, en la Bombonera, con televisación de ESPN Premium.

La modificación del calendario estuvo vinculada con la participación del equipo de Rodolfo Arruabarrena en la definición de la Copa Sudamericana ante el Atlético Minéiro en Barranquilla.

El conjunto azul y oro enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre a las 19.30, por lo que la Liga Profesional decidió postergar su compromiso del torneo doméstico para garantizar un mayor margen de recuperación. De esta manera, Boca será el último equipo en disputar su clasificación a los cuartos de final del Clausura.

Boca se pondrá a prueba tras consagrarse campeón. Archivo

Todos los partidos de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Los ocho enfrentamientos se distribuirán a lo largo de cinco jornadas, con partidos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez vs. Belgrano — TNT Sports.

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central — ESPN Premium .

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente — TNT Sports.

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza — ESPN Premium .

19.00: River vs. Lanús — TNT Sports .

22.00: Instituto vs. Huracán — ESPN Premium.

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata vs. Newell's — TNT Sports.

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium.

El primer partido de los playoffs se disputará en el estadio José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Belgrano el viernes 20 desde las 20:00. El sábado habrá dos encuentros: Defensa y Justicia será local ante Barracas Central en Florencio Varela, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Independiente en La Paternal.

Por su parte, el lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell's en el único partido de la jornada como cierre de fin de semana.

Cómo se definen los playoffs del Clausura y cuándo será la final

El Torneo Clausura 2026 continuará con un formato de eliminación directa, por lo que cada enfrentamiento determinará qué equipo avanzará a la siguiente instancia.

Tanto en los octavos de final como en los cuartos y las semifinales, la ventaja de localía corresponderá al conjunto que terminó mejor ubicado en la tabla de posiciones de su respectiva zona durante la fase regular.

Además, todos los cruces tendrán una particularidad reglamentaria: si los 90 minutos terminan empatados, se disputarán 30 minutos de tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

La organización prevé que los cuartos de final se desarrollen durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, una vez que se completen los ocho partidos de octavos.

En tanto, la final del Torneo Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en la ciudad de La Plata.

Así, el campeonato ingresará en su etapa decisiva después de la fecha FIFA, con River y Boca como protagonistas de dos de los cruces más esperados y con ocho equipos que buscarán asegurar su lugar entre los mejores del certamen.