El deportista que vio desaparecer su fortuna de millones en inversiones fallidas y se quedó sin un centavo







Logró crear un nombre en el mundo del deporte, ganó millones de dólares y se quedó sin nada por sus malas decisiones.

La estrella de la NFL que sorprendió a todos con sus malas decisiones económicas. Sam Greenwood/Getty Images

Llegar a la cima y hacer millones es algo que pocos pueden lograr, sobre todo en el ámbito del deporte, donde es difícil remontar si las oportunidades no se aprovechan. Pero hay quienes que, pese conseguir un patrimonio envidiable, no suelen tomar buenas decisiones económicas.

Mark Brunell supo ser una de las figuras más prometedoras que se hayan visto en Estados Unidos. Su gran nivel sobre el campo de juego lo convirtió en un ícono, pero sus pésimas elecciones dejaron al borde de la ruina y en una situación que sorprendió a sus fanáticos.

Los 50 millones que había logrado como jugador se esfumaron en inversiones como casas y 11 franquicias de Whataburger. Posteriormente, pese a que parecía que habían sido las decisiones correctas lo hicieron declararse en bancarrota con una deuda cercana a los 20 millones de dólares.

Como millones esperaban, fue seleccionado en el draft y consiguió ser incorporado por los Green Bay Packers, aunque luego fue transferido a los Jacksonville Jaguars en 1995. Tras ser nombrado MVP del Pro Bowl de 1997, logró incorporarse a los Washington Redskins. Pasó por los New York Jets y se retiró para dedicarse por completo al negocio inmobiliario. Los 50 millones que obtuvo como jugador se esfumaron en inversiones como casas y 11 franquicias de Whataburger, una cadena de comida rápida. Posteriormente, pese a que parecía que habían sido las decisiones correctas, lo llevaron a declararse en bancarrota con una deuda cercana a los 20 millones de dólares. El presente del exdeportista Actualmente, su patrimonio está lejos de alcanzar cifras millonarias. Este, según medios especializados, es de tan solo 400 mil dólares, una suma que refleja la gran cantidad de malas inversiones que realizó. Incluso enfrentó demandas por casi 25 millones de dólares en su contra. Luego de sus problemas económicos, intentó regresar al fútbol americano como entrenador de mariscales. Se desempeñó en escuelas secundarias de Florida y hoy integra el equipo de preparadores de los Detroit Lions.

