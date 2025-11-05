Cyber Monday 2025: cómo acceder a las ofertas en un supermercado argentino y ahorrar en tus compras







Aprovechá descuentos imperdibles en alimentos, lácteos, pañales y productos de limpieza e higiene personal para stockear tu alacena sin gastar de más.

Las ofertas del Cyber Monday 2025 sólo están disponibles en la tienda online de la cadena de supermercados.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, la edición del Cyber Monday 2025 llegó con miles de descuentos y promociones para cuidar nuestro bolsillo. Y, más allá de los grandes comercios de tecnología o moda, una de las categorías más buscadas de esta semana son los supermercados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos, DIA destaca por sus ofertas imperdibles en productos de consumo cotidiano, como alimentos, lácteos y bebidas. Pero, la buena noticia es que también se suman grandes ahorros en artículos de limpieza y cuidado personal.

supermercados-dia.jpg Cyber Monday en DIA Las ofertas y promociones de Supermercados DIA solo están disponibles en tienda online, la mejor opción para quienes desean aprovechar el ahorro sin salir de la comodidad de su hogar. Entre las más destacadas se encuentran:

¡Llegó el 2x1 a DIA! Aprovechá rebajas especiales en leches , quesos, dulce de leche , mermeladas, galletitas , café , yogures y chocolatadas para preparar tu desayuno . Oreo, Pepitos, Nescafé, La Serenísima , Starbucks y Las Tres Niñas son algunas de las marcas participantes.

Accedé a un 2x1 o hasta 45% de descuento en artículos de cuidado e higiene personal como desodorantes , mascarillas de tratamiento capilar, shampoo, acondicionadores y jabones. Entre las firmas se encuentran Dove, Pantene , Rexona , Gillette, Always, Head & Shoulders y TRESemmé .

Obtené hasta 40% de ahorro y 2x1 en productos de limpieza como jabones para la ropa, desinfectantes, repelentes, perfumes de ambiente y detergentes. Pato, Glade , Lysoform , Blem, Off, Raid, Fuyi y Downy están entre las compañías seleccionadas.

Para los más chicos de la casa, aprovechá una promoción imperdible: hasta 40% de descuento en pañales y toallas húmedas Huggies y Pampers.