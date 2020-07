Alberto Fernández a bonistas: "No habrá otra oferta"

En una entrevista con el diario británico Financial Times realizada en su oficina en la residencia presidencial de Olivos, el mandatario insistió que los acreedores de la Argentina necesitan aceptar el nuevo orden mundial que ha creado el coronavirus. “Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con los acreedores. Vinimos a solucionar un problema que no creamos”, dijo. Según el FT, el presidente Fernández describió su deseo de que Argentina reconstruya su economía reindustrializando y sustituyendo las importaciones por producción nacional.