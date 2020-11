Alberto Fernández: "La inestabilidad cambiaria va a terminar cuando acordemos con el FMI"

Las declaraciones del Jefe de Estado tienen lugar mientras la misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país para negociar un nuevo programa financiero para no tener que pagar hasta el 2025 la deuda de capital de casi 44.000 millones de dólares recibida entre 2018 y 2019, más los intereses.

Fernández también se refirió a la media sanción del proyecto que crea el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que obtuvo media sanción en Diputados. "Lo único que se espera es un gesto de solidaridad" de los grandes empresarios, dijo en declaraciones a FutuRöck.

"Sería valiosísimo que un día se pusiera esos 9.000 nombres en una placa recordatoria que diga que esos hombres en la pandemia ayudaron al país a salir adelante", dijo el mandatario.

En otro orden de temas Fernández aseguró que le "asombran" los ex ministros que "dejaban vencer vacunas" y ahora "quieren explicar como manejar" la pandemia de coronavirus.

"Escucho a ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana que me querían explicar cómo había que hacer las cosas. Me asombra. Dejaron el sistema sanitario en una situación calamitosa. Fueron los que dejaron hospitales sin inaugurar y degradaron al Ministerio de Salud. Me asombra", subrayó el mandatario.

"En la Argentina nunca se saturó el sistema sanitario por el enorme trabajo que hicimos", puntualizó el jefe de Estado.