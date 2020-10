Guzmán confirmó medidas para el sector exportador y descartó más modificaciones al cepo

Entre otros temas, aseguró que gracias a las medidas como el IFE y el ATP se logró minimizar el impacto de la pandemia y el aumento de la pobreza, defendió las cifras del gasto público e inflación del Presupuesto 2021 y consideró que el diálogo con el FMI es "constante y constructivo".

En ese marco, y días antes de la visita de una misión del Fondo descartó pedir otro crédito internacional al organismo que conduce Kristalina Georgieva, y se mostró abocado a encontrar "un punto de partida apropiado" para renegociar con el organismo los préstamos actuales. “El objetivo con el FMI es refinanciar los préstamos, hay que tener mucho cuidar con el endeudamiento en dólares”, enfatizó.

Desde el 2018 hasta que se suspendió el acuerdo con el FMI Argentina recibió por parte del organismo multilateral de crédito u$s44.867 millones.

Hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda"

“Los objetivos centrales son generar trabajo y reducir la inflación”, señaló Guzmán en la charla que se trasmitió en vivo. “Aumentar las exportaciones nos va a generar la capacidad de tener reservas y un colchón de dólares”, agregó.

Respecto de esto último, la falta de divisas es una de las principales preocupaciones del Gobierno. En la actualidad las reservas brutas en el Banco Central alcanzan u$s41.381 millones, lo que implica una caída de u$s1.462 milones respecto del mes de agosto. La problemática se agudiza aún más si se pone la lupa en las reservas netas, es decir, aquellas en las que no se tiene en cuenta los encajes bancarios ni el swap con China: en ese caso las tenencias de la autoridad monetaria se reducen a unos u$s7.000 millones.

En otro tramo de la charla, Guzmán consideró que “estamos en otra etapa de la pandemia y se requiere afinar la política monetaria” y vaticinó una suba de tasas de interés. Además, adelantó que el Banco Central “definirá que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares ahorro”. “Hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda”, subrayó.

Por otra parte, el ministro afirmó que el plan económico busca "propiciar una recuperación que se mantenga en el tiempo y que la Argentina se ponga de pie”.

Al anunciar que se están “determinando reglas de juego para el sector energético” adelantó que los nuevos incentivos a la producción de gas en Vaca Muerta. “Estamos en una etapa avanzada del plan gas para generar un aumento en la producción y no depender de las importaciones”, afirmó.

Este último año fue particularmente difícil para el sector, por una caída fuerte en en los precios internacionales del petróleo.

El funcionario también confirmó las medidas para el sector exportador y ratificó que "no va a haber medidas cambiarias respecto al cepo", más allá de las que ya se tomaron días atrás. El 15 de septiembre las autoridades decidieron reforzar las restricciones de acceso al dólar, aunque no lograron detener el drenaje de dólares.

Una de las expectativas del Gobierno está puesta en lograr que el campo comience a liquidar un mayor volumen de divisas por la exportación de granos, de manera tal que haya un respiro para las lánguidas arcas del BCRA. En ese sentido, Guzmán anticipó: “Hoy habrá anuncios que refieren al sector exportable de la economía y, en el mercado interno, que tienen que ver con la construcción. Todo tiene que ir de la mano”. Y agregó luego: "Se está avanzando en ir marcando pasos que van constituyendo las reglas de juego tanto para sectores que exportan como para fomentar actividades centrales en la recuperación económica interna, como la construcción".

También mencionó que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares de forma transitoria mientras dure el ATP. Cabe recordar que en las últimas horas se supo que las personas que trabajen en empresas que accedieron al beneficio de Asistencia al Trabajo y la Producción (el mencionado ATP) no podrán adquirir dólares de manera oficial.

Guzmán también destacó: “Estamos viviendo una situación en la cual el Estado está teniendo que ayudar fuertemente al sector privado para evitar que haya destrucción de 'el saber hacer de la economía', destrucción del trabajo, destrucción de producción, y eso ha llevado al BCRA a adoptar medidas para proteger las reservas”.

El ministro aclaró que por ahora no ejecutará el swap con China y afirmó que el país asiático es un socio comercial muy importante. “China es un gigante del mundo y es un país con el que tenemos que tener relaciones comerciales”, dijo, y luego agregó: “El swap con China es una posibilidad, pero no necesariamente se va a utilizar, ya se verá. Hoy avanzamos con otros instrumentos”.

Esta aclaración se dio porque existen especulaciones respecto de la posibilidad de que Argentina utilice esa herramienta para tener más reservas a mano.