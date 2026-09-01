El primer ministro de Canadá le reclamó a EEUU seriedad para continuar las negociaciones comerciales

Luego del abandono de las negociaciones, Trump criticó a Canadá y difundió una imagen generada por IA con gansos canadienses bajo la bandera de EEUU. Carney aseguró que EEUU debe dejar de lado las provocaciones y respeta la soberanía canadiense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes a la prensa que " Estados Unidos tiene que empezar a tomarse ‌las cosas en serio y dejar de intentar mostrarse duro antes ‌de que puedan reanudarse las negociaciones sobre un posible acuerdo comercial con Canadá".

Cabe precisar que Canadá abandonó el 21 de agosto las negociaciones arancelarias con Estados Unidos tras calificar de inaceptables las exigencias impuestas a último momento por la administración Trump.

Desde entonces, Donald Trump declaró que el lago ‌Ontario debería pasar a llamarse "lago América", calificó a los líderes canadienses como "los peores" con los que ha tenido que tratar y reiteró sus críticas hacia Canadá, acusando al país vecino de estafar a Estados Unidos.

Canadá abandonó el 21 de agosto las negociaciones arancelarias con Estados Unidos tras calificar de inaceptables las exigencias impuestas a último momento por la administración Trump.

Fiel a su estilo poco convencional, el presidente estadounidense sumó un gesto peculiar al conflicto: difundió una imagen generada por inteligencia artificial donde se observa a gansos canadienses lucir su característico peinado mientras desfilan bajo la bandera de Estados Unidos.

Sin embargo, Carney aseguró que aún es posible alcanzar un acuerdo comercial conveniente para ambas partes que garantice el respeto a la soberanía canadiense.

Fiel a su estilo poco convencional, Trump: sumó un gesto peculiar al conflicto: difundió un meme con IA donde se observa a gansos canadienses lucir su característico peinado.

En ese sentido, sostuvo: "Y cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, dejen de lanzar pullas, dejen de intentar mostrarse duros y empiecen a tomarse en serio esas conversaciones, podremos mantenerlas", expresó Carney, agregando que las recientes acciones de Washington "no son constructivas".

Tensión en aumento

Mientras Washington rechazó la versión de Canadá, asegurando que la oferta disponible era conveniente, Carney criticó la postura estadounidense al afirmar que las condiciones propuestas resultaban inaceptables, con especial énfasis en el impacto sobre la industria automotriz, caracterizada por su alta integración regional.

Postura canadiense: Carney aseguró que un acuerdo es posible si EEUU deja de lado las provocaciones y respeta la soberanía. Pixabay

En ese marco, Carney subrayó que "La actitud de Estados Unidos (…) ha sido que las industrias clave canadienses o bien se convertirían, en la práctica, en filiales de las industrias estadounidenses, o bien (Washington) impondría condiciones que llevarían a ‌la reducción gradual y, finalmente, a la desaparición de esas industrias en Canadá", señaló. "Por supuesto, no vamos a aceptar esas condiciones", concluyó el mandatario canadiense.