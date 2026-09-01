Créditos hipotecarios en Mendoza: ¿cuánto cuesta comprar un departamento en 2026?

La ubicación, antigüedad, características y estado son importantes para evaluar cuál es la mejor oportunidad.

Elegir la zona es importante para saber cuál es el precio más accesible a la hora de buscar un departamento.

Comprar una propiedad propia sigue siendo uno de los grandes objetivos para muchas familias, pero también una decisión difícil de afrontar sin financiamiento. En Mendoza, el nuevo impulso al crédito hipotecario abre otra alternativa para quienes necesitan recurrir a una hipoteca para llegar a una propiedad.

El escenario cambia bastante según la zona elegida dentro del Gran Mendoza. Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras muestran diferencias importantes en sus valores, algo que termina teniendo un peso directo al momento de buscar un departamento.

El nuevo programa busca ampliar el financiamiento para la compra de la primera vivienda. Para hacerlo, contará con $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que serán canalizados a través de los bancos.

Godoy Cruz y Capital aparecen entre las zonas más caras para adquirir un inmueble.

Los préstamos estarán destinados a personas y podrán utilizarse para comprar una propiedad, construir, ampliar o realizar refacciones. En todos los casos, el destino deberá estar vinculado con una primera vivienda.

El monto máximo será equivalente a 150.000 UVA , mientras que el plazo mínimo partirá de los 15 años. A su vez, las entidades que accedan a estos fondos no podrán ofrecer una tasa superior a UVA más 7,5%.

Precios promedio de departamentos por zona en el Gran Mendoza

Los valores cambian bastante entre una zona y otra. Para tener una referencia común, se tomó como ejemplo un departamento de dos dormitorios, entre 60 y 65 metros cuadrados, con cochera y hasta 10 años de antigüedad.

Con esas características, Godoy Cruz y Capital rondan los u$s75.000. Un escalón más abajo aparece Guaymallén, donde el promedio se ubica cerca de los u$s65.000. Las Heras es la alternativa más económica entre las zonas analizadas. Allí, una propiedad similar puede encontrarse por aproximadamente u$s55.000.

También hay diferencias al mirar el precio por metro cuadrado. En Guaymallén suele moverse entre u$s900 y u$s1.000, aunque existen opciones desde unos u$s700. En Las Heras, los valores pueden comenzar alrededor de los u$s650 por metro cuadrado.

A diferencia de Godoy Cruz, que está entre las más caras, Las Heras aparece como una alternativa más económica. Federico Gomez Aghetta

Capital y Godoy Cruz: los departamentos con los valores más altos

Godoy Cruz aparece entre los puntos más caros del Gran Mendoza. Cerca de la plaza departamental, los edificios de menos de 10 años rondan los u$s1.200 por metro cuadrado, aunque en complejos más chicos pueden encontrarse alternativas desde unos u$s900.

En Capital, el valor promedio del departamento tomado como referencia también se ubica alrededor de los u$s75.000. Esa cifra no contempla sectores como la Quinta Sección o Bombal, donde los precios pueden ser más altos.

Dentro del centro mendocino también influye mucho la antigüedad. Los departamentos con alrededor de 30 años pueden ubicarse cerca de los u$s1.100 por metro cuadrado, mientras que otras zonas de la ciudad presentan referencias diferentes según el estado y las características del edificio.

¿Cuánto hay que ganar por mes para acceder a la cuota del crédito?

Una de las claves para acceder al financiamiento pasa por la relación entre la cuota y los ingresos del hogar. El ejemplo presentado para el nuevo programa toma una vivienda valuada en u$s106.667, con un financiamiento del 75% y un ahorro previo del 25%.

En ese caso, el préstamo sería de $120.920.000, con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años. La primera cuota quedaría en $865.098 mensuales. Para afrontar ese pago, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos por aproximadamente $3.460.391 al mes. El cálculo parte de que la cuota no supere el 25% de los ingresos mensuales del hogar.

Ese límite es importante porque condiciona cuánto dinero puede pedir cada familia. Cuanto mayor sea el valor que necesite financiar, más alto tendrá que ser también el ingreso necesario para acceder al crédito.