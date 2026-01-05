Importaciones de bienes finales: el Gobierno prorroga beneficios fiscales por seis meses

Se trata de la exclusión de cobro de percepciones del Impuesto a las Ganancias y el IVA para el ingreso de alimentos, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para pymes.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de junio una medida que favorece las importaciones de bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos para las pymes. Se trata de la exclusión del cobro de percepciones del Impuesto a las Ganancias e IVA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así quedó establecido en la Resolución General de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) 5807/25, publicada sobre el cierre del año pasado. Eso implica que las facilidades para los importadores, que vencían en 2025, seguirán por lo menos seis meses más.

Permanecen exceptuadas de percepciones las importaciones de bienes finales de primera necesidad, los que incluye productos de la canasta básica y medicamentos.

Además, se podrán seguir trayendo al país insumos para las pymes , para lo cual el importador tendrá que presentar el Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.0

De acuerdo con un informe de la consultora Abeceb, en perspectiva histórica, 2025 cerrará con volúmenes de importaciones récord, superando en 3,1% el máximo de 2017 y triplicando el promedio de la década de los 90.

No obstante, la consultora destaca que la diferencia con los 90 responde principalmente a factores estructurales: una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global a través del Mercosur, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en aquel momento. “En este marco, los récords de volumen no implican un patrón de ‘sobre importación’”, señala el reporte.

El estudio indica que en “el acumulado a noviembre (último dato oficial) las importaciones de bienes alcanzaron u$s70.235 millones, con un crecimiento interanual del 27%, el segundo mayor registro desde 2022”.

“Este dinamismo se explica no solo por la normalización de reglas, sino también por la recomposición de stocks, la reapertura del financiamiento comercial y la regularización de cadenas productivas que operaban por debajo de niveles eficientes”, añade Abeceb.

Cambio de composición: llegan más bienes finales

El estudio indica que “el rasgo distintivo de este año fue el cambio en la composición de las importaciones, con un mayor protagonismo de bienes finales”.

importaciones

Mientras que las importaciones de bienes intermedios crecieron 6,2% interanual y las de piezas y accesorios para bienes de capital 17,4%, las compras externas de vehículos más que se duplicaron en valor (subieron 109%), los bienes de consumo crecieron 58,3% y los de capital 55,6%.

“Este patrón marca una diferencia respecto de etapas previas del ciclo, donde la recuperación importadora estaba más concentrada en insumos productivos”, advierte Abeceb.