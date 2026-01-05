La pobreza en CABA cayó 10,8 puntos y creció la clase media (también los ricos): los motivos y la proyección

El indicador elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica en 17,3%. La indigencia también bajó al 5,3%. En contrapartida, creció la desigualdad.

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires cayó 10,8 puntos porcentuales en el tercer trimestre del 2025. La tasa que mide el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) ya se ubica en 17,3%. Se trata de la cuarta caída consecutiva. La indigencia también mostró un desplome interanual al 5,3%. Sin embargo, también creció la desigualdad . Los motivos.

El último informe del organismo estadístico porteño, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad, arrojó cifras contundentes: el número de personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza en el distrito se redujo considerablemente desde el 28,1% a los casi 17 puntos actuales. De representar a 868.000, cayó a 534.000. Más de 330 mil personas abandonaron dicha condición.

Dentro de ese grupo, los porteños en situación de pobreza no indigente representaban el 17,1 hace un año atrás, mientras que en la actualidad engloba al 12%.

La caída más significativa se dio en la tasa que mide a la población que se ubica dentro del umbral de la indigencia. Si en el tercer trimestre del 2024 representaba al 11%, en la actualidad se ubica en guarismos que no se veían desde el tercer trimestre del 2019, cuando rozó el 5,5%. Hoy hay 164.000 personas consideradas indigentes.

Asimismo, el 27,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años residen en hogares en condición de pobreza. En el ecosistema porteño representa a unas 190.000 personas. Aunque, al igual que los datos generales de pobreza, también muestra un desplome: en año se contrajo desde el 42,6%.

Los motivos de la caída de la pobreza en la Ciudad

En el período analizado por el instituto que conduce José Donatti, las tasas de actividad y de empleo no cambiaron significativamente, de manera que la desocupación aún registra valores cercano a los del 2024, época en la que impactó fuertemente el deterioro de la actividad producto de la devaluación. Las causas de la mejora en el índice de pobreza hay que buscarla en otro lado: la suba de los ingresos.

Fuentes del IDECBA señalaron a Ámbito que, al ser un análisis estadístico de pobreza en base a ingresos, la comparación toma en cuenta la evolución de los precios y de los salarios en el mismo período. "Después de un 2024 bastante complicado donde los ingresos se movieron por debajo de la inflación, ahora hay una recuperación. La inflación está un poco más baja y los ingresos recuperan lo perdido. Como resultado, cayó la pobreza", explicaron.

En ese sentido, remarcaron que los aumentos en los ingresos laborales y en los ingresos no laborales "se ubicaron por arriba de la suba de los precios". De esta manera, la expansión de los ingresos resulta en una mejora en las condiciones de vida de la población en la comparación interanual. Como resultado de las dinámicas anteriores, los guarismos de pobreza descienden.

"Es una tendencia que venimos registrando mes a mes desde mediados del segundo trimestre del 2025 en adelante. Vemos que hay una caída continuada, que se contrapone con el 2024", el cual consideraron que "fue un año complicado" por "el fogonazo inflacionario y el ajuste, que deterioraron los ingresos y empujaron a la pobreza hasta niveles parecidos a la pandemia".

Evolución de los ingresos en CABA

El índice que elabora el IDECBA está construido en base a los resultados de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI), al cual accedió Ámbito. Se trata de un indicador que tiene por objetivo "la obtención de estimaciones permanentes de indicadores del mercado de trabajo y de ingresos de la población porteña".

Del último análisis de la ETOI se desprende que el ingreso total familiar promedio se ubica en $2.417.352. Representa, según cálculos oficiales, una suba del 69,3% con respecto al mismo período del año anterior, 31,6 pp. por arriba del incremento correspondiente al IPCBA, de 37,7%. En tanto que el ingreso per cápita familiar de los hogares promedia los $1.310.427, un 76,4% por encima del registrado en el mismo trimestre de 2024.

En cuanto a los ingresos individuales que provienen de fuentes laborales y no laborales, el promedio registrado es de $1.527.601. Comparativamente, representa un aumento interanual del 73,3%. "En la Zona Norte, el aumento es de 76,7%, en el Centro de 71,1% y en el Sur de 73,9%", indica el reporte. Los ingresos laborales subieron por debajo de los ingresos no laborales: 71,2% y 75,0% respectivamente.

Creció la clase media, pero también los sectores más ricos y la desigualdad

Pese a los buenos números que mostró el último informe del IDECBA, el panorama complejo también muestra que hay un 11,1% de hogares que se encuentran en situación vulnerable. Son aquellos cuyos ingresos mensuales son de al menos la Canasta Básica Total (CBT) pero que no alcanzan la Canasta Total (CT). Allí viven unas 343.000 personas.

"Sumados al conjunto de hogares en condición de pobreza conforman los hogares en vulnerabilidad, que ascienden a 22,7% (unos 312.000 hogares), en los que habita el 28,4% de la población (unas 877.000 personas)", indica el reporte trimestral. Si bien engloba a un importante número de porteños que atraviesan una difícil situación económica diaria, en el último año, este agregado también cayó desde el 38,2%.

poblacion pobreza caba

Aunque, en contraposición, también hubo una mejora en aquellos segmentos que se encuentra fuera de la línea de la pobreza. El instituto estadístico porteño destaca un aumento de la participación de la clase media. Su participación creció 1,9 punto porcentual. Actualmente alcanza el 51,4% de los hogares.

Pero la clase media no fue la única que creció. También lo hicieron los sectores más ricos de la Ciudad, incluso en una proporción mayor. "El porcentaje de hogares se coloca en 16,1% y el de personas en 12,6%, involucrando a unos 221.000 hogares y 389.000 personas", señala el informe. Se trata de un crecimiento de 8 puntos en hogares y de 6,2 en personas.

Frente a ese panorama, la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) refleja el deterioro en los niveles de equidad. El coeficiente de Gini del ingreso total familiar aumentó desde el 0,422 del tercer trimestre del 2024 al 0,441 actual, por lo que se registró un crecimiento de la desigualdad en el distrito que conduce Jorge Macri.

Mismo caso observa el informe al pasar revista sobre el ingreso per cápita familiar: el Gini se movió de 0,431 a 0,457. En tanto que para la población ocupada, el coeficiente de ingresos de la ocupación principal es de 0,425, que se contrapone al 0,420 previo. De esta manera, en todos los registros se refleja mayor inequidad económica que la que se reportó un año atrás.

desigualdad

Al analizar por zona geográfica, el resultado muestra que hay ciertos grupos más impactados que otros. Por caso, los hogares ubicados en la Zona Sur (21,8%) y los que tienen niños y niñas de menos de 14 años (22,6%) son los más afectados. Mientras que en el caso de los hogares con presencia de adultos mayores que están en situación de pobreza, la tasa se ubica en 12,1%, un valor apenas por debajo del general.

Previsión para los próximos meses

En 2025 comenzó a mejorar, al calor de la estabilización de los precios, aseguran desde el IDECBA. "Cuando la inflación se estabiliza, los ingresos recuperan lo que fueron perdiendo por la inflación", afirman. Si bien señalan que la evolución de precios "aún no es baja, sí lo es en comparación con los últimos años". De manera que eso permite que se recuperen los salarios, en sectores que logran aumentos superiores a los del índice de precios.

"Ahora llegamos a un nivel bastante bajo. Si sigue la recuperación, la caída de la tasa de pobreza va a ser más moderada", señalan fuentes del GCBA. La perspectiva, si la tendencia continúa por la misma senda, se tocar el piso de la serie que se registró en 2016: 14,9%. "Lo que es seguro es que no habrá un deterioro si sigue la recuperación económica", concluyen desde CABA.